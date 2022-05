ZVEI: Energieeffizienz wichtigster Hebel für Klimaziele

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie sieht in einer Verbesserung der Energieeffizienz in Deutschland den wichtigsten Hebel für die Erreichung der Klimaziele. "Wir stehen vor Mammutaufgaben", sagte der Präsident des Branchenverbandes ZVEI im Vorfeld des Jahreskongresses in Berlin. "Herausforderungen wie Klimaschutz und Digitalisierung dulden keinen Aufschub mehr." Die Hebelwirkung der Energieeffizienz sei aber bisher sträflich vernachlässigt worden. "Dabei kann mit ihr deutlich mehr Energie eingespart werden, als an regenerativen Energiequellen in Deutschland hinzugebaut werden könnte."

Der größte Hebel sei die Elektrifizierung und dadurch ein zunehmender Verzicht auf Verbrennungsprozesse selbst. "Weitere Maßnahmen zur Energieeffizienz müssen konsequenter gefördert und gefordert werden", mahnte Kegel an. Der Ausbau für erneuerbare Energien müsse zudem enorm anziehen. "Das Tempo, das beim Bau von LNG-Terminals aktuell angeschlagen wird, brauchen wir auch bei Windkraft und Solarenergie", so der ZVEI-Präsident. Voraussetzung sei, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren tatsächlich beschleunigt würden. Dem sogenannten "Osterpaket" der Bundesregierung müsse jetzt ein Maßnahmenpaket aus einem Guss folgen.

Der Schlüssel für eine klimafreundliche Zukunft ist laut Kegel eine "All-Electric-Society". In ihr stünden Elektrifizierung, Digitalisierung und die Kopplung aller klimarelevanten Sektoren wie Wärme, Verkehr und Gebäude im Zentrum. Erneuerbarer Strom, dezentral erzeugt, sei der wichtigste Energieträger. Auf diese Weise könnten 90 Prozent des zukünftigen Energiebedarfs gedeckt und der Primärenergiebedarf in Deutschland bis 2045 um 40 Prozent gesenkt werden. Kegel forderte, erneuerbare Energien von der Stromsteuer auszunehmen. Auch müssten die Netze ausgebaut und modernisiert werden, denn sonst drohten sie "zum Nadelöhr der Energiewende" zu werden.

