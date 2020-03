Lufthansa-Aktie reduziert Verluste: Lufthansa plant wegen Corona-Krise Kurzarbeit und reduziert Kapazität um 50 Prozent

Darüber spreche man derzeit mit der Bundesagentur für Arbeit, sagte eine Sprecherin am Freitag in Frankfurt. Die größte deutsche Fluggesellschaft hat wegen der durch die Virus-Epidemie einbrechenden Nachfrage bis Ende März rund 7.100 Flüge gestrichen. Das entspricht rechnerisch einer Kapazität von 150 Flugzeugen.

Auch die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines will einem Zeitungsbericht zufolge ihre Mitarbeiter wegen der Auswirkungen des Coronavirus kürzer arbeiten lassen. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Freitag. Eine Sprecherin der österreichischen Airline sagte, man ziehe mehrere Maßnahmen in Betracht, darunter auch Kurzarbeit. Darüber werde derzeit mit der Arbeitnehmervertretung verhandelt. Wegen der Ausbreitung der Epidemie haben eine Reihe von Luftfahrtgesellschaften Flüge in Risikogebiete ausgesetzt und lassen Flugzeuge am Boden. Dadurch wird weniger Personal benötigt.

Lufthansa reduziert Kapazität um bis zu 50 Prozent

Der Vorstand hat zudem heute entschieden, die angebotene Flugkapazität noch stärker als bislang geplant zu verringern, teilte die Lufthansa am Freitag mit. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Nachfrage, soll die Kapazität in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Die Maßnahme dient dazu, die finanziellen Folgen des Nachfrageeinbruchs zu verringern. Sie ergänzt die geplanten Sparmaßnahmen im Personalbereich, bei Sachkosten und Projektbudgets sowie weitere Liquiditätsmaßnahmen.

Die Aktie der Lufthansa verlor am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 6 Prozent auf 10,70 Euro - Wochentief. Daraufhin reduzierte sie nach und nach ihre Verluste und drehte zeitweise sogar leicht ins Plus. Zum Börsenschluss verlor die Lufthansa-Aktie 0,22 Prozent auf 11,48 Euro.

Wien/Frankfurt (Reuters)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images