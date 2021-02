Symrise verliert kurzfristig zwei Vorstände - Symrise-Aktie tiefer

Heinrich Schaper, Leiter des Segments Flavor, wird sich per Ende März in den Ruhestand verabschieden und aus dem Unternehmen ausscheiden, wie die Symrise AG mitteilte. Nachfolger werde Jean-Yves Parisot, der das Segment Nutrition verantwortet. Die Aktivitäten Flavor & Nutrition sollen künftig in einem Segment zusammengefasst werden. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass Achim Daub, seit 2006 Vorstand des Segments Scent & Care, ebenfalls per Ende März das Unternehmen verlassen werde. Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Übergangsweise werde Symrise-CEO Heinz-Jürgen Bertram das Segment führen.

Die Symrise-Aktie gibt im XETRA-Handel derzeit um 0,43 Prozent auf 104,00 Euro nach.

