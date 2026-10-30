tk accelis-Aktie nach dem Börsendebüt: Reichen Analystenlob und Margenziele?

Zwei Buy, schwacher Kurs

30.10.26 17:43 Uhr

Zwei Analysten starten mit Buy, doch der Kurs gibt nach dem Debüt weiter nach: Wie belastbar sind Margenziele und Ergebnissprung?

• Das Margenziel von 4-5% wird durch einen möglichen schwächeren Industriezyklus gefährdet, während das Unternehmen auf Effizienzsteigerungen und Zukäufe setzt, um mittelfristig profitabel zu bleiben.

• Analysten sehen die Aktie als Bindeglied zwischen Werkstoffproduzenten und Industriekunden mit Wachstumspotenzial, doch der Kurs bleibt durch die geringe Streuung und Nachfrage begrenzt.

• Die tk Accelis-Aktie startete bei 27,80 Euro, notierte zuletzt bei etwa 26,74 Euro und wurde von Analysten mit Kurszielen von 37 bis 40 Euro bewertet, wobei die Aktie trotz positiver Einstufungen nachgab.

Ruhiger Börsenstart für tk accelis-Aktie, doch der Kurs gibt weiter nach

Zwei Analysten setzen Kursziele klar über dem Börsenkurs

Ein Zyklusrisiko steht neben ambitionierten Margenzielen

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Die tk accelis-Aktie startete am Mittwoch an der Frankfurter Wertpapierbörse ohne große Ausschläge und gab seither nach. Am Freitag notierte sie im XETRA-Handel zeitweise um 1,0 Prozent tiefer bei 26,74 Euro. Für die weitere Entwicklung sind Margenziele und Industriezyklus entscheidend.

tk accelis eröffnet bei 27,80 Euro und schließt im Minus

Die Aktie eröffnete am ersten Handelstag bei 27,80 Euro und schloss bei 27,28 Euro, rund 1,9 Prozent tiefer. Der Marktwert lag bei 1,7 Milliarden Euro - es war Deutschlands größte Börsennotierung des Jahres 2026 bis dahin.

Inklusive Finanzschulden von 710,6 Millionen Euro laut Börsenprospekt lag die Bewertung am unteren Ende einiger Analystenschätzungen. Jefferies hatte den Unternehmenswert inklusive Schulden auf 2,6 bis 4,8 Milliarden Euro geschätzt. Als Mehrheitseigner behält thyssenkrupp 51 Prozent, die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung hält 10 Prozent, wie tk accelis mitteilte. Der Streubesitz lag zum Börsengang am 28. Oktober 2026 bei 39 Prozent.

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Weil gut ein Drittel der Aktien frei handelbar ist, bleibt der Kurs von der Nachfrage dieses kleineren Kreises abhängig.

Zwei Analysten mit Buy

Analyst Lars Vom-Cleff von Deutsche Bank Research stuft die Aktie in einer Studie von Donnerstag mit Buy ein und nennt ein Kursziel von 40 Euro. tk accelis sei als börsennotierte Plattform für Materials as a Service Bindeglied zwischen Werkstoffproduzenten und Industriekunden. Die Story lebe vom Schritt weg vom reinen Metallhandel hin zum profitableren Komplettservice.

Berenberg-Analyst Robert-Jan van der Horst setzt in einer Studie von Mittwoch ebenfalls Buy an, sein Kursziel liegt bei 37 Euro. Die Abspaltung beseitige Konzern-Handicaps und erlaube eine Strategie, die Marge vor Volumen stellt. Die Profitabilität ist in den ersten neun Monaten bereits gestiegen.

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Die Aktie gab am Donnerstag trotz der Buy-Einstufungen nach. Am Freitag meldete tk accelis zudem per Pflichtmitteilung einen Kauf von Finanzvorstand Daniel Wodera. Die Aktie wird bisher nur von wenigen Analysten bewertet, eine breite Marktstimmung lässt sich daraus nicht ableiten.

Dividende für tk accelis-Aktionäre: Margenziel trifft auf Zyklusrisiko

Auf dem Kapitalmarkttag am 20. Juli 2026 nannte tk accelis als Mittelfristziele ein jährliches Umsatzwachstum von über 4 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 4 bis 5 Prozent. Das untere Ende soll organisch erreicht werden, das obere mit Portfoliomaßnahmen und Zukäufen.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 stieg das bereinigte EBIT laut thyssenkrupp von 82 auf 178 Millionen Euro. Als Treiber nennt thyssenkrupp neben Effizienz und Restrukturierung höhere Preise und Absatzmengen, vor allem in Nordamerika und im Handel. Preise und Mengen können in einem schwächeren Industriezyklus drehen.

Zur Dividende teilt tk accelis mit, mittelfristig 30 bis 50 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Konzernergebnisses ausschütten zu wollen, sofern der Free Cashflow das trägt. Die erste Zahlung ist für das Geschäftsjahr bis 30. September 2027 vorgesehen und soll 2028 erfolgen. Damit hängt der Ertrag für Anleger auf absehbare Zeit weniger an der Dividende als an der Margenentwicklung.

Der nächste feste Beobachtungspunkt ist der Geschäftsbericht für 2025/26, den tk accelis laut IR-Kalender am 18. Dezember 2026 in Essen vorlegt. Er dürfte zeigen, wie weit der Ergebnissprung trägt und wie das Management das Margenziel untermauert.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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