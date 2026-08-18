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Zwei Flug-Zwischenfälle am Airport München geben Rätsel auf

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zwei Zwischenfälle kurz hintereinander am Flughafen München binnen zwei Tagen - und das an derselben Start- und Landebahn: Nach dem Beinahe-Unfall eines Boeing-Dreamliners (Boeing) der Vietnam Airlines beim Start setzt ein Airbus (Airbus SE) A380 der Lufthansa bei der Landung an der Südbahn zu früh auf. In beiden Fällen sind viele Fragen offen, beide Fälle untersucht die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) - und in beiden Fällen wurden die Flugschreiber sichergestellt.

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Bei dem Vorfall mit der vietnamesischen Boeing 787-9 entgingen die rund 270 Passagiere und die Crew nach Expertenansicht am Samstagnachmittag nur knapp einer Katastrophe. Die Maschine nahm auf dem Rollfeld nicht die nötige Geschwindigkeit auf - doch für einen Abbruch des Starts war es nach Angaben der vietnamesischen Luftfahrtbehörde auf Basis des Berichts der Piloten zu spät.

Der Pilot zog die Flugzeugnase hoch, so dass das Flugzeug in einer Staubwolke jenseits der Startbahn gerade noch abhob, die Beleuchtung an der Bahn wurde beschädigt. Bei der Landung zwei Stunden später in München war am Fahrwerk Qualm zu sehen, Reifen waren geplatzt. Passagiere und Besatzung blieben aber unverletzt, sie kamen mit dem Schrecken davon. Warum der Flieger nicht ausreichend beschleunigen konnte, ist unklar. Die Airline sprach bereits kurz nach dem Vorfall von einem technischen Problem.

Die mit 351 Passagieren besetzte Lufthansa-Maschine wiederum setzte nach Angaben der Airline auf dem Beton, aber vor der mit weißen Blockstreifen markierten Landebahnschwelle auf. Auch hier wurde die Beleuchtung beschädigt. Das Flugzeug, das in San Francisco an der US-Westküste gestartet war, sei sicher gelandet, sagte eine Lufthansa-Sprecherin auf Anfrage. Zuvor hatten RTL und "aero.de" berichtet. Die Fluggäste verließen das Flugzeug regulär. Warum die Maschine so früh aufsetzte, ist unklar./sd/DP/zb

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05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.08.26 Lufthansa Buy UBS AG

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