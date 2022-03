Covestro-Aktie springt an: Covestro will Gewinn nach starkem Jahr hoch halten - Covestro startet Aktienrückkauf

Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kalkuliert Konzern-Chef Markus Steilemann laut einer Mitteilung vom Dienstag mit 2,5 bis 3,0 Milliarden Euro. Damit würde der operative Gewinn im besten Fall fast die 2021 erzielten knapp 3,1 Milliarden Euro erreichen, als sich das operative Ergebnis dank des Rückenwinds durch die Konjunkturerholung sowie Produktionsengpässen in der Branche vervielfacht hatte. Beides sorgte für hohe Verkaufspreise. Der Ausblick liegt in der Mitte der Spanne in etwa auf dem Niveau der durchschnittlichen Marktschätzung.

Der Umsatz stieg 2021 im Jahresvergleich um rund die Hälfte auf 15,9 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der DAX-Konzern mit 1,6 Milliarden Euro ein Vielfaches des Vorjahreswertes. Die Aktionäre sollen daran mit einer Dividende von 3,40 Euro je Aktie beteiligt werden, nach 1,30 Euro im Vorjahr.

Covestro startet Aktienrückkauf

Der Chemiekonzern Covestro will eigene Aktien im Volumen von rund 500 Millionen Euro zurückkaufen. Diese sollten anschließend eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden, teilte das im DAX 40 notierte Unternehmen am Montagabend überraschend nach Börsenschluss in Leverkusen mit. Für das Vorhaben will sich das Management bis zu zwei Jahre Zeit lassen.

Bei dem Plan handelt es sich laut einem Unternehmenssprecher um den zweiten Aktienrückkauf der Firmengeschichte. 2018 hatte Covestro bereits Aktien im Wert von knapp 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft.

Covestro will bis 2035 klimaneutral werden

Covestro will bis 2035 die Emissionen aus Treibhausgasen aus eigener Produktion (Scope 1) sowie externen Energiequellen (Scope 2) auf null reduzieren und damit klimaneutral wirtschaften. Nachdem die CO2-Emissionen pro Tonne hergestellten Produkts im vergangenen Jahr gegenüber 2005 um 54 Prozent gesenkt und damit das bisherige Ziel für 2025 schon übererfüllt wurde, setzte sich der Kunststoffkonzern nach eigenen Angaben neue Nachhaltigkeitsziele.

2022 erwartet Covestro allerdings einen Anstieg der Treibhausgasemissionen auf 5,6 bis 6,1 Millionen Tonnen nach 5,2 Millionen Tonnen per Ende 2021 - im Wesentlichen bedingt durch eine für Covestro nachteiligere Zusammensetzung des extern bezogenen Stroms sowie eine Ausweitung des Produktionsvolumens.

Bis 2030 sollen die Scope-1- und Scope-2-Emissionen allerdings um 60 Prozent gesenkt werden. Für die indirekten Treibhausgasemissionen aus vor- und nachgelagerten Prozessen in der Wertschöpfungskette (Scope 3) will sich der Konzern im nächsten Jahr ein Ziel setzen.

Langfristig will Covestro bis zu 100 Prozent erneuerbare Energien wie Windkraft und Solarenergie sowie alternative Rohstoffe wie Biomasse, Abfall, CO2 oder Wasserstoff in seinen Produktionsprozessen einsetzen.

Um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, geht Covestro von Investitionen zwischen 250 bis 600 Millionen Euro bis 2030 aus. Die steigende Energieeffizienz soll zugleich zu Einsparungen jährlicher operativer Kosten in Höhe von 50 bis 100 Millionen Euro führen. Auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen erwartet Covestro zusätzlich höhere operative Kosten in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrags pro Jahr.

Der Konzern soll komplett auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet werden. Jedes Produkt soll es in einer klimaneutralen Version geben.

Die Covestro-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 5,27 Prozent auf 49,70 Euro.

