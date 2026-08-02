Zwei Löschhubschrauber stürzen bei Waldbrand nahe Athen ab

02.08.26 17:14 Uhr

ATHEN (dpa-AFX) - Bei den Löscharbeiten westlich von Athen sind nach Berichten des griechischen Rundfunks ERT zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen und abgestürzt. Die Piloten des einen Hubschraubers haben sich bei der Feuerwehrzentrale per Funk gemeldet. Das Schicksal der Besatzung des zweiten Hubschraubers ist jedoch weiterhin unklar. Im Gebiet bei der Ortschaft Psatha wurde eine großangelegte Such- und Rettungsaktion eingeleitet, teilte die Feuerwehr mit.

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Das griechische Fernsehen ERT zeigte ein Video, auf dem der Moment des Unglücks zu sehen sein soll. Dabei berührt der eine Hubschrauber den Rotor des anderen. Kurz darauf explodiert der zweite Hubschrauber und stürzt brennend ab. Der Copilot des Helikopters, der nicht sofort abstürzte, sei verletzt worden, berichteten Medien unter Berufung auf Kreise der Feuerwehr.

Unterdessen haben sich die Flammen des schweren Brandes rund 50 Kilometer westlich von Athen bis auf wenige Kilometer der Stadt Megara mit rund 36.000 Einwohnern ausgebreitet. Nach ersten Schätzungen wurden seit Freitag mehr als 10.000 Hektar Wald sowie Häuser, Ställe und landwirtschaftliche Flächen zerstört, berichtete der griechische Rundfunk ERT./tt/DP/nas