Zwei Millionen Belgier mindestens einmal gegen Corona geimpft

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zwei Millionen Erstimpfungen gegen das Coronavirus in Belgien: Dieser Wert sollte im Laufe des Dienstags erreicht werden, sagte Sabine Stordeur von der nationalen Impf-Task-Force nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga. Das entspricht fast jedem fünften Einwohner des Landes.

Die Lage in den Krankenhäusern bleibt jedoch angespannt. So waren am Dienstag nach jüngsten Behördenangaben mehr als 90 Prozent der Intensivbetten belegt. Vor allem die Zahl jener Menschen, die an oder mit dem Coronavirus sterben, stieg deutlich. In den vergangenen sieben Tagen waren es täglich im Schnitt rund 43 Menschen - ein Zuwachs um 29 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen nahm in der vergangenen Woche wieder leicht ab. Auch die Zahl der Neuinfektionen ging deutlich zurück.

Über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise will die belgische Regierung am Mittwoch beraten. Dabei dürfte etwa das geltende Ein- und Ausreiseverbot zur Debatte stehen. Auch eine mögliche Öffnung der Außengastronomie am 8. Mai ist belgischen Medien zufolge eine Option./wim/DP/fba