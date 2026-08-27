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Zwei Neueinsteiger

Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2

Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2

Von seiner einst gewichtigen Broadcom-Position trennt sich Stanley Druckenmiller im zweiten Quartal 2026 komplett, während zwei neue Werte in seine Top 10 aufsteigen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Almonty Industries Inc.
16.10 EUR 0.43 EUR 2.71 %
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Alphabet A (ex Google)
292.20 EUR -0.95 EUR -0.32 %
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Amazon
220.65 EUR -1.80 EUR -0.81 %
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BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-
48.70 USD -1.21 USD -2.42 %
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Bloom Energy
186.00 EUR -1.20 EUR -0.64 %
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Broadcom
318.25 EUR 17.00 EUR 5.64 %
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Fox Corp (ex 21st Century Fox)
59.05 EUR -0.12 EUR -0.20 %
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Insmed Inc.
106.66 EUR 0.58 EUR 0.55 %
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Natera Inc
291.00 EUR 4.90 EUR 1.71 %
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Seagate Technology
716.00 EUR -2.00 EUR -0.28 %
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STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
42.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
368.50 EUR 6.00 EUR 1.66 %
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YPF SA (D) (spons. ADRs)
43.20 EUR -0.80 EUR -1.82 %
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  • Druckenmillers 13F-Depot wuchs bis Juni auf rund 5,21 Milliarden US-Dollar
  • Broadcom, Bloom Energy und Almonty Industries verschwanden ganz aus dem Depot
  • Zwei neue Werte schafften im zweiten Quartal den Sprung in die Top 10

Stanley Druckenmiller hat sein 13F-Formular für das zweite Quartal 2026 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, und die Offenlegung zeigt einen der schärfsten Umbauten seines Duquesne-Portfolios seit Jahresbeginn. Aus den größten Positionen verschwanden gleich drei Namen vollständig, während zwei neue Werte erstmals aufstiegen. Da das verwaltete Vermögen die SEC-Meldeschwelle von 100 Millionen US-Dollar deutlich übersteigt, muss Druckenmiller die Offenlegung jedes Quartal wiederholen.

Aktien von Broadcom, Bloom Energy und Almonty Industries: Drei komplette Ausstiege

Bei drei Positionen zog Druckenmiller im zweiten Quartal einen klaren Schlussstrich. Am schwersten wog dabei die Broadcom-Aktie, die noch Ende März für rund 1,8 Prozent des Gesamtdepots stand. Hinzu kamen der Brennstoffzellen-Spezialist Bloom Energy und der Wolframförderer Almonty Industries, beide zuvor kleinere, aber eigenständige Positionen im Portfolio. Zum 30. Juni 2026 weist die SEC-Meldung für alle drei Werte einen Bestand von null Aktien aus.

Die Spitze bleibt unangetastet, in den Top 10 tut sich etwas

Die größte Position im Depot wurde im zweiten Quartal noch weiter ausgebaut und behauptete mit weitem Abstand ihren Platz an der Spitze. Innerhalb der Top 10 kam dagegen Bewegung ins Bild: Zwei im Vorquartal nicht enthaltene Positionen erreichten auf einen Schlag eine so hohe Gewichtung, dass sie erstmals unter die zehn größten Beteiligungen des Portfolios vorrückten.

Das Gesamtdepot wächst deutlich schneller als der Markt

Insgesamt kletterte der laut SEC-Meldung ausgewiesene Depotwert von rund 3,38 Milliarden US-Dollar Ende März auf rund 5,21 Milliarden US-Dollar Ende Juni, ein Plus von etwa 54 Prozent innerhalb eines Quartals. Für Anleger, die Druckenmillers Positionierung als Signal lesen, verschiebt sich mit dem Umbau auch die Risikostreuung: Drei Ausstiege und zwei Neuaufnahmen binnen drei Monaten deuten auf ein Portfolio, das aktiv nachjustiert wird, statt auf bestehenden Positionen zu verharren.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2026 im Depot von Stanley Druckenmiller
Das Ranking

Platz 11: Das Ranking

Der Starinvestor Stanley Druckenmiller verwaltet über sein Duquesne Family Office ein milliardenschweres Aktienportfolio. Zum Stichtag am 30. Juni 2026 lag der Gesamtwert seiner Beteiligungen bei rund 5,21 Milliarden US-Dollar. Da das Depot damit deutlich über der Schwelle von 100 Millionen US-Dollar liegt, ist Druckenmiller verpflichtet, quartalsweise ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen, in dem er seine Investments offenlegt.
Im folgenden Ranking sind die zehn größten Aktien-Beteiligungen des Duquesne Family Office im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtdepot. Investitionen in andere Anlageformen wie beispielsweise ETFs wurden nicht berücksichtigt. Grundlage ist der Stand zum Quartalsende am 30. Juni 2026.

Quelle: sec.gov, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Fox

Platz 10: Fox

Den Neueinstieg in die Top 10 der reinen Aktientitel feierte der Medienkonzern Fox Corporation. Stanley Druckenmiller baute im zweiten Quartal auf einen Schlag ein neues Paket von 2.204.600 Anteilsscheinen auf. Das Neuengagement brachte es zum Stichtag auf einen Marktwert von 114,99 Millionen US-Dollar und eroberte einen Portfolio-Anteil von 2,21 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Seagate Technology

Platz 9: Seagate Technology

Der Speichermedien-Hersteller Seagate Technology schaffte einen gewaltigen Sprung nach vorne. Duquesne stockte die Position um 71.300 Aktien auf (+140,63 Prozent) und erweiterte den Gesamtbestand auf 122.000 Papiere. Wertmäßig entsprach das Engagement zum Quartalsende 117,73 Millionen US-Dollar, was 2,26 Prozent des Portfolios ausmachte.

Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

Alphabet A

Platz 8: Alphabet A

Einen weiteren Neueinstieg im Aktienbereich markierte die A-Klasse der Google-Mutter Alphabet. Das Fondsmanagement sicherte sich im abgelaufenen Jahresviertel 336.300 Anteile. Die neue Position schlug zum Stichtag mit einem Gesamtwert von 120,18 Millionen US-Dollar zu Buche und beanspruchte 2,31 Prozent des Gesamtdepots für sich.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

BBB Foods

Platz 7: BBB Foods

Auf dem siebten Rang ordnete sich der mexikanische Discounter-Betreiber BBB Foods ein. Druckenmiller nahm bei der Beteiligung leichte Gewinnmitnahmen vor und veräußerte 207.469 Aktien (-6,67 Prozent). Die im Bestand verbliebenen 2.901.733 Papiere wiesen zum 30. Juni einen Marktwert von 120,92 Millionen US-Dollar auf (2,32 Prozent Depot-Anteil).

Quelle: sec.gov, Bild: rblfmr / Shutterstock.com

Amazon

Platz 6: Amazon

Eine spektakuläre Aufstockung verzeichnete der E-Commerce- und Cloud-Riese Amazon. Duquesne legte im zweiten Quartal massiv nach und kaufte 495.800 Anteilsscheine hinzu, was einer Vergrößerung der Position um 1.082,53 Prozent entsprach. Das nun 541.600 Aktien umfassende Paket kletterte wertmäßig auf 129,09 Millionen US-Dollar (2,48 Prozent Portfolio-Anteil).

Quelle: sec.gov, Bild: Hadrian / Shutterstock.com

YPF

Platz 5: YPF

Der argentinische Energiekonzern YPF hält sich in der oberen Hälfte der Top 10. Das Investment-Team reduzierte den Bestand leicht um 97.065 Anteile (-3,00 Prozent). Mit 3.138.897 gehaltenen Papiere steuerte die Position zum Quartalsabschluss immer noch 142,73 Millionen US-Dollar bei und machte 2,74 Prozent des US-Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Michael Berlfein / Shutterstock.com

Insmed

Platz 4: Insmed

Auf dem vierten Platz rangierte der Spezialist für seltene Erkrankungen, Insmed. Stanley Druckenmiller erweiterte das vorhandene Paket im zweiten Quartal um knapp ein Viertel (+23,45 Prozent bzw. 270.600 Einheiten). Das vergrößerte Engagement von 1.424.690 Papieren schlug Ende Juni mit einem Marktwert von 151,90 Millionen US-Dollar im Depot zu Buche (2,92 Prozent Anteil).

Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

STMicroelectronics

Platz 3: STMicroelectronics

Die Bronzemedaille im Aktienbereich eroberten die US-Aktien des europäischen Halbleiterherstellers STMicroelectronics. Das Fondsmanagement baute die Position kräftig um 490.000 Anteile aus (+18,75 Prozent). Die insgesamt gehaltenen 3.102.880 Papiere brachten es zum Ende des zweiten Quartals auf einen Marktwert von 232,38 Millionen US-Dollar (4,46 Prozent Gewichtung).

Quelle: sec.gov, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

TSMC

Platz 2: TSMC

Die Silbermedaille sicherte sich der weltweit größte Chip-Auftragsfertiger TSMC. Druckenmiller kaufte im zweiten Quartal 94.400 ADS-Papiere hinzu (+19,06 Prozent) und schraubte den Bestand auf 589.680 Aktien hoch. Das Investment wies zum Quartalsende einen Gesamtwert von 281,61 Millionen US-Dollar auf und belegte einen Depot-Anteil von 5,40 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com

Natera

Platz 1: Natera

Die unangefochtene Nummer eins im US-Portfolio von Duquesne Family Office blieb der Gentechnik- und Diagnostik-Konzern Natera. Das Team um Stanley Druckenmiller kaufte 122.700 Anteilsscheine hinzu (+4,01 Prozent) und erweiterte die Position auf 3.186.306 Aktien. Mit einem Marktwert von atemberaubenden 864,92 Millionen US-Dollar dominierte die Beteiligung das Depot mit einem Anteil von 16,60 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

Bildquellen: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com, Maxx-Studio / Shutterstock.com

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31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
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