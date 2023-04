ENCAVIS-Aktie etwas schwächer: ENCAVIS expandiert in Italien

Aktien in diesem Artikel ENCAVIS 15,35 EUR

-0,42% Charts

News

Analysen Indizes in diesem Artikel MDAX 27.465,6

-1,0% Charts

News

Analysen

Der Solarpark Montalto di Castro wird über eine Erzeugungskapazität von 55 Megawatt (MW) und der Solarpark Montefiascone über eine von 38 MW verfügen, wie die im MDAX notierte ENCAVIS AG mitteilte. Beide Solarparkprojekte stammen aus der Entwicklungspipeline des Strategischen Entwicklungspartners Psaier.Energies aus Brixen in Südtirol.

"Dieser beträchtliche Zuwachs von insgesamt 93 MW steigert unsere Gesamterzeugungskapazität in Italien auf rund 260 MW und ist zugleich ein guter und frühzeitiger Start, unser ambitioniertes Wachstumsprogramm zur Akquisition von 600 MW Erzeugungskapazität in diesem Jahr umzusetzen," so ENCAVIS-CIO/COO Mario Schirru. "Italien gehört mit Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Spanien zu den Kernmärkten, auf die wir uns in den kommenden Jahren im Rahmen unserer beschleunigten Wachstumsstrategie bis 2027 mit voller Kraft konzentrieren werden."

Die ENCAVIS-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,29 Prozent auf 15,26 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)>

Ausgewählte Hebelprodukte auf ENCAVIS AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ENCAVIS AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ENCAVIS AG

Bildquellen: Encavis AG