DAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Bayer, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt
Zwei Sparten

Merck & Co.-Aktie fester: Pharmasparte soll umgebaut werden

23.02.26 13:27 Uhr
NYSE-Aktie Merck & Co. im Plus: Radikaler Umbau der Pharmasparte | finanzen.net

Der US-Konzern Merck & Co. spaltet seine Pharmasparte auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
105,60 EUR 2,40 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Künftig soll das Geschäft mit Krebsmedikamenten als eigener Bereich geführt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die zweite neue Sparte soll Produkte außerhalb des Onkologie-Bereichs vereinen, darunter den HPV-Impfstoff "Gardasil", das Diabetesmedikament "Januvia" und neuere Produkte wie das Lungenkrankheitsmedikament "Winrevair".

Merck erklärte, die Umstrukturierung diene dazu, Produkteinführungen in verschiedenen Krankheitsbereichen zu gewährleisten und gleichzeitig das Produktportfolio breiter aufzustellen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet.

Der US-Konzern sieht sich bei seinem Krebs-Blockbuster "Keytruda", der nahezu die Hälfte zum Umsatz beiträgt, baldigem Druck durch Generika ausgesetzt. So läuft der US-Patentschutz 2028 ab. Vom Nicht-Onkologie-Geschäft verspricht sich das Unternehmen laut "WSJ" ein großes Wachstum. Zudem versucht Merck, die erwarteten Einbußen mittels milliardenschwerer Übernahmen von Biotechnologieunternehmen auszugleichen, die die Entwicklung neuer Medikamente, wie beispielsweise "Winrevair", versprechen.

Das Unternehmen plant in den nächsten Jahren mehr als 20 Markteinführungen neuer Medikamente oder neuer Anwendungsgebiete für bestehende Medikamente.

Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die Merck & Co.-Aktie zeitweise 0,61 Prozent auf 123 US-Dollar.

/nas/men/stk

RAHWAY (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen