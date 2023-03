Oddo BHF dreht SYNLAB auf 'Outperform' - Ziel 13 Euro - SYNLAB-Aktie dennoch tiefer

Analyst Christophe-Raphael Ganet sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer "neuen spekulativen Dimension". Er reagierte damit auf die tags zuvor publik gewordene, unverbindliche Offerte der Beteiligungsgesellschaft Cinven für den Labordienstleister SYNLAB . Ein öffentliches Übernahmeangebot sei nun eine sehr realistische Möglichkeit, so Ganet. Er wies auf die geringe Bewertung, den Schuldenabbau nach Corona, den guten Barmittelumschlag und die interessante, weil fragmentierte Branche hin.

Die SYNLAB-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,90 Prozent auf 9,39 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Cloudy Design / Shutterstock.com