Von Jon Gambrell und Summer Said

DOW JONES--In Kuwait sind bei einem Drohnenangriff nach Angaben des italienischen Außenministeriums zwei für Rheinmetall tätige Italiener getötet worden. Die beiden Italiener hatten Wartungsarbeiten an Drohnenabwehrsystemen durchgeführt. Teheran setzt derzeit seine Angriffe fort, um US-Verbündete in der Region unter Druck zu setzen. Der Angriff vom Donnerstag erfolgte vor dem Hintergrund anhaltender iranischer Schläge gegen einige seiner Golfnachbarn sowie gegen Schiffe, die versuchen, Öl und Erdgas durch die Straße von Hormus zu transportieren. Das US-Militär und Präsident Donald Trump erklärten, die Meerenge bleibe für den Handel geöffnet, während sie zugleich ihre Seeblockade gegen den Iran aufrechterhalten.

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Nachdem sowohl Kuwait als auch Italien Teheran für den Angriff verantwortlich gemacht hatten, bestritt der iranische Militärsprecher General Abolfasl Schekartschi, dass sein Land den Schlag ausgeführt habe. Die Islamische Republik droht mit einer Ausweitung ihrer Kampagne, da die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges bislang festgefahren sind.

Nach Angaben des italienischen Außenministeriums arbeiteten die beiden Getöteten für Rheinmetall Italia. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren sie an Ortungsantennen für das vom kuwaitischen Militär genutzte Luftverteidigungssystem Skyguard tätig. Das Unternehmen ist die italienische Tochtergesellschaft des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall.

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November 26, 2026 13:42 ET (18:42 GMT)