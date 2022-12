Zwei Tote nach Schüssen in Paris

Paris (Reuters) - In Paris sind zwei Menschen durch Schüsse getötet worden.

Vier weitere seien bei dem Vorfall im 10. Arrondissement in der Innenstadt verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft in der französischen Hauptstadt am Freitag mit. Ein 69-Jähriger sei im Zusammenhang mit der Tat verhaftet worden. Dem Fernsehsender BFM TV zufolge fielen die Schüsse in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums in der Innenstadt.

"Vielen Dank an die Sicherheitskräfte für ihr schnelles Handeln", twitterte der stellvertretende Bürgermeister Emmanuel Gregoire. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und denjenigen, die dieses Drama miterlebt haben."

(Von Tassilo Hummel, Juliette Jabkhiro und Sudip Kar-Gupta; bearbeitet von Hans Seidenstücker; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)