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Zwei Tranchen

E.ON-Aktie legt zu: Stromkonzern platziert grüne Anleihe

21.05.26 11:05 Uhr
Milliarden-Coup von E.ON: Energieriese zapft Kapitalmarkt an - Aktie leicht höher | finanzen.net

E.ON hat am Mittwoch eine grüne Anleihe in zwei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,3  Milliarden Euro begeben.

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Eine Tranchen hatte das Volumen von 650 Millionen Euro bei einer einer Fälligkeit im Mai 2031. Sie ist mit einem Kupon von 3,475 Prozent ausgestattet. Die andere Tranche, ebenfalls im Volumen von 650 Millionen, ist im Mai 2036 fällig und trägt einen Kupon von 4,053 Prozent.

"Seit Jahresbeginn haben wir rund 1,4 Milliarden Euro außerhalb des Eurobond-Markts aufgenommen. So sichern wir uns einen effizienten und nachhaltigen Zugang zu den Kapitalmärkten zur Finanzierung unseres Investitionsprogramms. Unser Finanzierungsvolumen seit Jahresbeginn liegt nun bei 4,3 Milliarden Euro, mit einem grünen Anteil von über 70 Prozent", sagte E.ON-CFO Nadia Jakobi.

Die Erlöse will der Konzern zur Finanzierung und/oder Refinanzierung förderfähiger grüner Projekte gemäß dem Green Financing Framework verwenden, das vollständig mit der EU-Taxonomie im Einklang steht.

Die E.ON-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,44 Prozent fester bei 18,42 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: E.ON, PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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