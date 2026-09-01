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Zwei von fünf Kraftwerksblöcken nach Sabotage wieder am Netz

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RWE AG St.
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BERGHEIM (dpa-AFX) - Nach der mutmaßlichen Sabotage an einem Umspannwerk in Bergheim wird die komplette Kraftwerkskapazität voraussichtlich erst in einigen Tage wieder zur Verfügung stehen. Laut RWE Power sind zwei der fünf betroffenen Kraftwerksblöcke am Vormittag wieder ans Netz gegangen. Ein dritter soll bis zum Abend folgen soll. Für die übrigen zwei Blöcke sei mit einer Wiederinbetriebnahme im Laufe des kommenden Wochenendes zu rechnen.

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Infolge des Vorfalls an einem Umspannwerk in Bergheim nahe Köln am Dienstagabend waren laut RWE Power fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke an zwei Standorten vom Netz gegangen. Diese Blöcke im Rheinischen Revier mit einer grundsätzlichen Kapazität von insgesamt rund 4.200 Megawatt speisten zum Zeitpunkt des Vorfalls rund 3.000 MW benötigte Leistung ins Netz ein.

Im Detail teilte RWE Power mit, dass an beiden Standorten jeweils ein Kraftwerksblock am Vormittag wieder ans Netz ging: In Neurath der Block G und in Niederaußem Block H. In Neurath soll der Block F bis zum Abend ans Netz geschaltet werden. Mit der Wiederinbetriebnahme der Kraftwerksblöcke Niederaußem G und K sei im Laufe des kommenden Wochenendes zu rechnen./vd/DP/jha

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01.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 RWE Buy Deutsche Bank AG

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