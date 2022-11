Disney-Aktie: Zurückgekehrter Bob Iger wird Grundgehalt von einer Million Dollar erhalten

Zudem werde Iger eine langfristige Prämie von bis zu 25 Millionen Dollar erhalten und er habe Anspruch auf einen leistungsabhängigen Bonus in Höhe des jährlichen Grundgehalts, teilte Disney am Montag mit. Der 71-jährige, der bis zu seinem Ruhestand Ende vergangenen Jahres 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender war, hatte sich bereit erklärt, mit sofortiger Wirkung für zwei weitere Jahre als CEO zu fungieren. Der schwächelnde US-Unterhaltungskonzern gab am Wochenende überraschend die Abberufung des aktuellen Vorstandsvorsitzenden Bob Chapek bekannt. Chapek werde gemäß seinem Vertrag eine Abfindung erhalten, erklärte Disney.

Iger kündigte Pläne zur Umstrukturierung des Unternehmens an, um die Entscheidungsfindung stärker in die Hände der Kreativteams zu legen, wie er in einer von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen E-Mail an die Mitarbeiter erklärte. Dies werde zu einer Umstrukturierung der Disney Media & Entertainment Distribution und zum Ausscheiden ihres Vorsitzenden Kareem Daniel führen. Größtes Sorgenkind des Medienkonzerns ist der Streamingdienst Disney+, der zwar mit steigenden Nutzer-Zahlen glänzen kann, aber hohe Verluste schreibt.

Los Angeles (Reuters)

Bildquellen: Alexandre Tziripouloff / Shutterstock.com, canbedone / Shutterstock.com