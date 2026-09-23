McDonald's-Aktie fällt nach Investorentag auf Jahrestief: Warum die NEXT-Strategie enttäuscht

Zweifel kommen auf

23.09.26 22:03 Uhr

Der Fastfood-Konzern kündigt ein Milliardenprogramm für seine Restaurants an, doch die Börse reagiert mit deutlichen Verlusten.

• Während die Mehrheit der Analysten die Aktie weiterhin mit Kaufempfehlungen bewertet und Kursziele um die 300 US-Dollar ansetzt, bleibt die Aktie angesichts schwacher Umsatzsteigerungen und Margenprognosen unter Druck.

• Trotz dieser langfristigen Strategien reagierten die Anleger mit einem Kursverlust von etwa 5,2 %, hauptsächlich aufgrund von Zweifeln an der kurzfristigen Profitabilität und Wachstumsentwicklung.

McDonald's stellt milliardenschwere Investitionspläne für Franchisenehmer vor

Anleger von neuen Zielen abgeschreckt, Aktie mit deutlichen Kursverlusten

Analysten bleiben trotz Skepsis mehrheitlich optimistisch gestimmt

Werbung

McDonald's, die weltweit tätige Fastfood-Kette, stellte beim Investorentag in Chicago eine überarbeitete NEXT-Strategie mit Investitionen von 8,5 Milliarden US-Dollar bis 2036 vor. Trotz der langfristigen Wachstumsziele reagierten Anleger mit einem deutlichen Abverkauf der McDonald's-Aktie. Im Fokus stehen dabei vor allem Zweifel an der kurzfristigen Umsatzentwicklung des Konzerns.

McDonald's investiert Milliarden in die NEXT-Strategie

Auf dem ersten Investorentag seit knapp drei Jahren stellte das Unternehmen seine im Juni 2026 vorgestellte NEXT-Strategie mit konkreten Finanzzielen vor. Bis 2036 will der Konzern rund 8,5 Milliarden US-Dollar an Unterstützung für Franchisenehmer bereitstellen, davon fließen 5 Milliarden US-Dollar bereits bis 2030 in Form von Mietnachlässen und Kapitalhilfen. Ab 2027 sind zusätzlich jährliche Basisinvestitionen von etwa 3 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Hinzu kommen kumulierte Kapitalhilfen von 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar zur Beschleunigung des Programms.

Dadurch sollen die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben auf 3,4 bis 3,5 Milliarden US-Dollar steigen. Zum Vergleich: Für 2026 hatte McDonald's Investitionsausgaben von 3,7 bis 3,9 Milliarden US-Dollar geplant. Parallel kündigte das Unternehmen laut MarketWatch das nach eigenen Angaben größte Menü-Update seiner Firmengeschichte an und verwies auf ein globales Hähnchengeschäft mit einem Volumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Ein Trainings- und Serviceprogramm namens "Make It Golden" soll Kundenservice und Konsistenz in den knapp 40.000 Restaurants weltweit verbessern.

Werbung

McDonald's-Aktie sackt ab: Warum die Börse mit Verkäufen reagiert

Trotz der langfristigen Ziele fiel die McDonald's-Aktie am Mittwoch im US-Handel letztlich um 4,80 Prozent auf 238,34 US-Dollar. Zwischenzeitlich erreichte das Papier gar ein neues Jahrestief bei 234,03 US-Dollar. Ein zentraler Kritikpunkt der Anleger ist die Profitabilität: Die operative Marge lag in der ersten Jahreshälfte bei 47 Prozent, McDonald's strebt bis 2030 lediglich eine Verbesserung in den niedrigen bis mittleren 50-Prozent-Bereich an. CEO Chris Kempczinski erklärte laut MarketWatch beim Investorentag, das Branchenwachstum in den etablierten Märkten des Konzerns werde flach bleiben.

Belastend wirkt zudem die operative Entwicklung: Im zweiten Quartal dieses Jahres waren die globalen vergleichbaren Umsätze nur um 1,3 Prozent gestiegen, in den USA sogar nur um 0,8 Prozent. Im Gesamtjahr 2025 hatte der Wert noch bei 3,1 Prozent gelegen. Neue Restaurants sollen laut Einschätzung von Barron's 2027 rund 2,5 Prozentpunkte zum systemweiten Umsatzwachstum beitragen, was die Wachstumslücke aus dem bestehenden Filialnetz kaum schließen dürfte.

Analysten bleiben mehrheitlich zuversichtlich

Trotz des Kursrutsches überwiegen unter Analysten weiterhin positive Einschätzungen: Von 25 Häusern stufen 14 die Aktie mit "Buy" ein. Elf weitere vergeben die Einstufung "Hold", keines rät zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 309,95 US-Dollar. Die Analystenschätzungen reichen von 280 bis 390 US-Dollar. BMO Capital-Analyst Andrew Strelzik bestätigte am Montag seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 335 US-Dollar, während die Deutsche Bank ihr Ziel zuletzt von 325 auf 300 US-Dollar senkte, die Einstufung "Buy" aber beibehielt. TD Cowen setzte das Kursziel Mitte September auf 282 US-Dollar herab und bewertet die Aktie mit "Hold".

Werbung

Was nach der Veröffentlichung der neuen Wachstumsziele wichtig ist

Für Anleger ist die NEXT-Strategie vor allem eine Wette auf Geduld. Die Milliardenhilfen für Franchisenehmer sollen das Wachstum langfristig absichern, belasten aber zunächst die Kassen, während die Margenziele bis 2030 nur moderat ausfallen. Kurzfristig dürfte die Aktie daher vor allem davon abhängen, ob sich die vergleichbaren Umsätze in den kommenden Quartalen wieder beleben. Positiv ist, dass selbst das niedrigste Analystenkursziel von 280 US-Dollar noch deutlich über dem aktuellen Kurs liegt, das mittlere Kursziel signalisiert ein Potenzial von rund 30 Prozent. Wer auf eine schnelle Erholung setzt, braucht allerdings gute Nerven: Solange das Wachstum im bestehenden Filialnetz schwach bleibt, fehlt der Aktie ein kurzfristiger Kurstreiber.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.