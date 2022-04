Zweite Amtszeit für Bundesbank-Vizepräsidentin Buch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bundesbank hat keine Einwände gegen eine zweite Amtszeit von Vizepräsidentin Claudia Buch. Der Vorstand der Notenbank habe bei einer Anhörung keine Einwände erhoben und freue sich auf die weitere Zusammenarbeit, teilte die Bundesbank am Donnerstag in Frankfurt mit. Die 56-Jährige gehört dem Bundesbank-Vorstand seit Mai 2014 an und ist unter anderem für die Bereiche Finanzstabilität und Statistik verantwortlich.

Die Bundesregierung hatte Buch für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen. Die offizielle Ernennung erfolgt durch den Bundespräsidenten.

Der Bundesbank-Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern. Je drei davon werden vom Bundesrat sowie von der Bundesregierung vorgeschlagen. Die Amtszeit ist im Bundesbank-Gesetz auf acht Jahre festgelegt.