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Zweite Bilanz nach IPO

SpaceX-Aktie freundlich: Raumfahrtriese schreibt schwarze Zahlen

SpaceX-Aktie freundlich: Raumfahrtriese schreibt schwarze Zahlen

Im zweiten Geschäftsquartal hatte SpaceX noch rote Zahlen geschrieben. So liefen die Geschäfte nur ein Vierteljahr später.

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SpaceX
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Der Raumfahrtkonzern SpaceX hat seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Die Analystenerwartungen waren hoch: Experten rechneten mit einem deutlichen Umsatzanstieg und dem Sprung in die Gewinnzone. Wie das Unternehmen im Vergleich zu den Prognosen abgeschnitten hat, zeigen die veröffentlichten Ergebnisse.

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Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten mit 0,13 bis 0,15 US-Dollar gerechnet. Im zweiten Quartal 2026 hatte SpaceX noch einen Nettoverlust von 541 Millionen US-Dollar verbucht, was einem Verlust je Aktie von rund 0,09 US-Dollar entsprach. Der tatsächliche Gewinn je Aktie lag bei 0,35 US-Dollar und damit über den Vorab-Schätzungen.

Auch beim Umsatz lagen die Erwartungen deutlich über dem Vorquartal. Analysten prognostizierten für das dritte Quartal Erlöse zwischen 12,7 und 13,0 Milliarden US-Dollar, nachdem der Raumfahrtkonzern im zweiten Quartal noch einen Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar erzielt hatte. Der tatsächliche Umsatz belief sich auf 14,6 Milliarden US-Dollar und lag damit höher als erwartet.

Ein Vergleich mit dem Vorjahresquartal ist nicht möglich, da SpaceX damals noch nicht börsennotiert war und entsprechende Vorjahreswerte für diesen Vergleich nicht vorliegen. Als Referenz dient deshalb das zweite Quartal 2026.

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Die SpaceX-Aktie reagierte auf die Quartalszahlen nachbörslich mit einem Kursplus von 1,22 Prozent auf 149,75 US-Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com, Kevork Djansezian/Getty Images

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Datum Rating Analyst
19.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG

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