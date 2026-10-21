SpaceX-Aktie freundlich: Schwarze Zahlen - EU fordert volle Starlink-Dienste für Ukraine

Zweite Bilanz nach IPO

21.10.26 13:45 Uhr

Im zweiten Geschäftsquartal hatte SpaceX noch rote Zahlen geschrieben. So liefen die Geschäfte nur ein Vierteljahr später.

• Der Umsatz lag bei 14,6 Milliarden US-Dollar, deutlich über den Prognosen von 12,7 bis 13,0 Milliarden und dem Vorquartal von 7,8 Milliarden US-Dollar.

• SpaceX hat im dritten Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 0,35 US-Dollar erzielt, deutlich über den Erwartungen von 0,13 bis 0,15 US-Dollar.

Der Raumfahrtkonzern SpaceX hat seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Die Analystenerwartungen waren hoch: Experten rechneten mit einem deutlichen Umsatzanstieg und dem Sprung in die Gewinnzone. Wie das Unternehmen im Vergleich zu den Prognosen abgeschnitten hat, zeigen die veröffentlichten Ergebnisse.

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Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten mit 0,13 bis 0,15 US-Dollar gerechnet. Im zweiten Quartal 2026 hatte SpaceX noch einen Nettoverlust von 541 Millionen US-Dollar verbucht, was einem Verlust je Aktie von rund 0,09 US-Dollar entsprach. Der tatsächliche Gewinn je Aktie lag bei 0,35 US-Dollar und damit über den Vorab-Schätzungen.

Auch beim Umsatz lagen die Erwartungen deutlich über dem Vorquartal. Analysten prognostizierten für das dritte Quartal Erlöse zwischen 12,7 und 13,0 Milliarden US-Dollar, nachdem der Raumfahrtkonzern im zweiten Quartal noch einen Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar erzielt hatte. Der tatsächliche Umsatz belief sich auf 14,6 Milliarden US-Dollar und lag damit höher als erwartet.

Ein Vergleich mit dem Vorjahresquartal ist nicht möglich, da SpaceX damals noch nicht börsennotiert war und entsprechende Vorjahreswerte für diesen Vergleich nicht vorliegen. Als Referenz dient deshalb das zweite Quartal 2026.

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Die SpaceX-Aktie reagierte auf die Quartalszahlen vorbörslich mit einem Kursplus von 7,31 Prozent auf 158,60 US-Dollar.

EU verlangt von SpaceX volle Starlink-Dienste für Ukraine

Die EU hat die Berichte über eine von SpaceX-Gründer Elon Musk angeordnete Drosselung des Satelliteninternets Starlink für die Ukraine als "äußerst besorgniserregend" bezeichnet und einen sofortigen Kurswechsel gefordert. "SpaceX muss die vollständigen Dienste für die Ukraine dringend wiederherstellen, denn die Ukraine benötigt diese kritischen Verbindungen", sagte ein Sprecher der von Ursula von der Leyen geführten EU-Kommission in Brüssel. Die Ukraine brauche das Satelliteninternet, um ihre Soldaten miteinander in Verbindung zu halten, ihre Bürger zu schützen und die Drohnen zu steuern, die sie zur Verteidigung ihres Staatsgebiets benötige.

Der Sprecher ergänzte, dass der Krieg in der Ukraine zeige, wie stark Europas Sicherheit vom Weltraum abhänge. Deshalb arbeite die EU unter anderem aktiv an der Entwicklung und dem Aufbau eines neuen Satellitennetzwerks mit dem Namen IRIS2. Die Konstellation werde aus mehr als 300 Satelliten bestehen und solle sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke bestmögliche sichere Satellitenverbindungen bereitstellen. "Wir werden die Ukraine selbstverständlich vollständig daran beteiligen", betonte der Sprecher.

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Musk soll mit Trump gesprochen haben

Zuvor hatten das "Wall Street Journal" und der Sender CBS News unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass Musk hinter der Drosselung des Satelliteninternets Starlink für die Ukraine stehe. Musk habe im Vorfeld der Entscheidung mehrere Gespräche mit Regierungsvertretern geführt, berichtete CBS News. Er wollte demnach Klarheit darüber gewinnen, wo Präsident Donald Trump in dieser Angelegenheit steht. Laut dem "Wall Street Journal" telefonierten Musk und Trump dann nach der Drosselung auch direkt miteinander. Der Satellitendienst Starlink wird von SpaceX betrieben. Musk ist Gründer, Chef und beherrschender Großaktionär des Unternehmens

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel zu den Einschränkungen erklärt, dass mobile Starlink-Terminals beim Einsatz in Drohnen ab einer bestimmten Geschwindigkeit keine Verbindung mehr herstellten. Dadurch könnten ukrainische Abfangdrohnen bestimmte russische Drohnen nicht mehr bekämpfen und auch Drohnen für Angriffe auf militärische Ziele nicht mehr wie üblich eingesetzt werden.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX