eBay-Aktie nach Stellenabbau im Blick: Was die Spar-Offensive für GameStop und Anleger bedeutet

Zweite Entlassungsrunde

21.10.26 15:45 Uhr

eBay baut erneut Stellen ab und vereinfacht das Geschäft, doch was heißt das für die Übernahmeambitionen von GameStop und Ryan Cohen?

• Die bevorstehenden Quartalszahlen am 28. Oktober könnten Aufschluss darüber geben, ob eBay weitere Kosteneinsparungen realisiert und wie sich die Beteiligung von GameStop an eBay entwickelt, was die Gebotsfrage beeinflussen könnte.

• Das Übernahmeangebot von GameStop für eBay bleibt unklar, während eBay selbst durch Kostensenkungen und positive Quartalszahlen im zweiten Quartal 2023 überzeugt, was den Druck auf einen möglichen Deal mindert.

• eBay kündigt den Abbau von rund 9 Prozent der Stellen an, um das Geschäft zu vereinfachen und in wachstumsstärkere Bereiche zu investieren, was den Kostenargumenten von Cohens möglicherweise an Schlagkraft nimmt.

Cohens Kostenargument verliert womöglich an Schlagkraft

Ob GameStop sein Gebot noch verfolgt, ist offen

Quartalszahlen liefern den nächsten Prüfstein für eBays Kostenkurs

Werbung

eBay streicht rund 9 Prozent der Stellen, wie Reuters in Berufung auf ein internes Memo von CEO Jamie Iannone meldete. Ein eBay-Sprecher bestätigte den Abbau gegenüber Reuters. Für die Frage, ob GameStop doch noch nach eBay greift, könnte der Schritt von Gewicht sein.

eBay vereinfacht das Geschäft

Iannone schreibt im Memo, eBay wolle das Geschäft vereinfachen und Ressourcen in die am schnellsten wachsenden Bereiche verlagern. Betroffene Beschäftigte sollen laut Reuters informiert werden. Im Memo heißt es zugleich: "Unsere Strategie funktioniert", die Chancen erforderten aber "durchdachte Entscheidungen" bei Fokus und Investitionen.

Es ist bereits die zweite Runde in diesem Jahr: Im Februar hatte eBay rund 6 Prozent der Belegschaft abgebaut, damals etwa 800 Beschäftigte. Die absolute Zahl der jetzt betroffenen Stellen nennt Reuters nicht, ebenso wenig Kosten oder Einsparungen.

Werbung

Cohens Kostenargument und die Gebotsfrage

GameStop hatte am 3. Mai ein unverbindliches Übernahmeangebot für die Online-Handelsplattform eBay vorgelegt: 125,00 US-Dollar je Aktie, je zur Hälfte in bar und in GameStop-Aktien. Das Gesamtvolumen der Offerte lag bei rund 55,5 Milliarden US-Dollar. Binnen zwölf Monaten nach Abschluss versprach GameStop jährliche Einsparungen von 2 Milliarden US-Dollar, davon rund 1,2 Milliarden im Bereich Sales & Marketing. eBay-Verwaltungsratschef Paul Pressler nannte den Vorschlag wenig später in einem Brief "weder glaubwürdig noch attraktiv" und verwies auf die Finanzierung, operative Risiken und die Schuldenlast.

Cohen blieb allerdings hartnäckig. GameStop hielt laut Pflichtmitteilung an die SEC im Juli rund 9,8 Prozent an eBay.

Wenn eBay jedoch selbst Kosten senkt, verliert das Bild eines ineffizienten Konzerns, das Cohens Offerte trug, an Substanz.

Werbung

eBay-Aktie: Zahlen als Gegenargument

Die jüngsten Zahlen sprechen zunächst für eBay. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz laut Bericht vom 5. August um 15 Prozent auf gut 3,1 Milliarden US-Dollar, zugleich hob der Konzern seine Prognose für das Gesamtjahr an. Die Zahl der aktiven Käufer legte um 2 Prozent auf 136 Millionen zu.

Genau beim Kundenwachstum setzt GameStop an. Nach GameStops Rechnung gab eBay 2025 rund 2,4 Milliarden US-Dollar für Marketing aus und gewann damit nur etwa 1 Million zusätzliche Käufer. Der Umsatz wächst also deutlich schneller als die Kundenbasis: eBay verdient vor allem mehr an bestehenden Käufern, neue kommen nur langsam hinzu.

Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten

Für eBay-Aktionäre stehen sich damit zwei Szenarien gegenüber. Hebt eBay die Effizienzreserven selbst, kommt der Effekt bei den Anteilseignern an, ohne dass sie das Finanzierungs- und Integrationsrisiko einer Übernahme tragen müssen. Zugleich schrumpft damit genau der Spielraum, mit dem ein Käufer einen Aufschlag auf den Börsenwert rechtfertigen könnte.

Ein Signal zur Gebotsfrage dürfte zuerst von der SEC kommen: Jede wesentliche Veränderung seiner Beteiligung an eBay müsste GameStop dort melden. Ein Ausbau des Pakets spräche für neuen Druck, ein Abbau für einen Rückzug.

Mehr Klarheit zum Kostenkurs könnten die Quartalszahlen bringen, die laut Kalender voraussichtlich am 28. Oktober erscheinen. Dann zeigt sich, ob eBay Kosten und Einsparungen der neuen Abbaurunde beziffert und ob weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit unaufgeforderten Angeboten anfallen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.