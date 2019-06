Zweite Runde im TV-Duell der Demokraten um Kandidatur gegen Trump

WASHINGTON/MIAMI (dpa-AFX) - Die Fernsehdebatte der Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten geht in die zweite Runde. Am Donnerstagabend (21.00 Uhr Ortszeit/3.00 Uhr MESZ) sind Ex-Vizepräsident Joe Biden und der unabhängige Senator Bernie Sanders unter den insgesamt zehn Teilnehmern des TV-Duells in Miami im US-Bundesstaat Florida. In Umfragen liegt Biden im Bewerberfeld der Demokraten bislang deutlich vorne, Sanders ist an zweiter Stelle. Insgesamt haben sich 25 Politiker darum beworben, für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herauszufordern.

Weil das Bewerberfeld bei den Demokraten so groß ist, wurde das TV-Duell auf zwei Abende mit jeweils zehn Kandidaten verteilt. Bereits am Mittwochabend hatten zehn Anwärter in Miami darum geworben, für die Oppositionspartei in die Wahl zu dürfen. Um sich für das Fernsehduell zu qualifizieren, mussten die Bewerber in drei Umfragen mindestens ein Prozent Unterstützung erhalten oder Spenden von insgesamt 65 000 Förderern aus 20 US-Bundesstaaten nachweisen. Trump hatte seinen Wahlkampf für eine Wiederwahl 2020 offiziell am vergangenen Dienstag eröffnet - ebenfalls in Florida./cy/hma/DP/stw