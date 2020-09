Zweiter Tag der UN-Generaldebatte

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Video-Beiträgen der Vertreter aus Saudi-Arabien, Afghanistan und dem Irak geht die Generaldebatte der UN-Vollversammlung am Mittwoch (ab 15.00 Uhr MESZ) in ihren zweiten Tag. Bis kommenden Dienstag - mit zwei Tagen Pause dazwischen - sollen Vertreter aller 193 Mitgliedsstaaten sprechen - aufgrund der Coronavirus-Pandemie allerdings nicht live im UN-Hauptquartier in New York, sondern per vorab aufgezeichneten Video-Reden. Die sonst üblichen zahlreichen Nebenveranstaltungen und bilateralen Treffen sind wegen der Pandemie auf wenige Online-Events zusammengeschrumpft.

Zum Auftakt der Veranstaltung hatten sich am Montag bereits unter anderem US-Präsident Donald Trump , Chinas Präsident Xi Jinping und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan geäußert. Deutschland wird von Außenminister Heiko Maas (SPD) voraussichtlich am 29. September vertreten./scb/cah/DP/nas