Zweiter Tag des EU-Gipfels begonnen: Afrika und Gasstreit mit Türkei

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der zweite Tag des Brüsseler EU-Gipfels hat begonnen. Zunächst werde über die strategischen Beziehungen zum Nachbarkontinent Afrika beraten, teilte der Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel am Freitagmorgen auf Twitter mit. Außerdem standen weitere außenpolitische Themen wie die eskalierenden Spannungen zwischen der Türkei und den EU-Staaten Griechenland und Zypern auf dem Plan.

Griechenland und Zypern werfen der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgas zu suchen, die nach dem internationalen Seerecht nur von ihnen ausgebeutet werden dürfen. Die Türkei argumentiert hingegen, dass sie das UN-Seerechtsübereinkommen nicht unterschrieben hat und die erkundeten Zonen zum türkischen Festlandsockel gehören.

Am Vortag hatten Kanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs bereits über den Brexit-Streit mit London, ein neues Klimaziel für 2030 und die dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa beraten. "Wir nehmen die Situation extrem ernst", sagte Michel am Freitagmorgen./wim/DP/jha