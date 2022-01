Zweiter Wahlgang bei Präsidentenwahl in Italien

ROM (dpa-AFX) - Bei der Wahl des Staatspräsidenten in Italien steht nach einem erwarteten Auftakt ohne Sieger am Dienstag (15.00 Uhr) die zweite Abstimmung an. Dabei wird erneut eine Zweidrittelmehrheit nötig sein, um einen Kandidaten oder eine Kandidatin zum Sieger zu küren. Dass dies passiert ist unwahrscheinlich. Sollten sich die Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien nach dem Beginn ihrer Gespräche am Montag tatsächlich auf einen gemeinsamen Anwärter einigen, werden sie diesen nach Expertenansicht wohl frühestens am Mittwoch wählen. Ab dem vierten Wahlgang am Donnerstag reicht dann eine absolute Mehrheit, um die Nachfolge von Staatschef Sergio Mattarella zu klären./msw/DP/he