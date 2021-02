Zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump beginnt im US-Senat

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump geht in die heiße Phase. Die Verhandlung im Senat beginnt am Dienstagnachmittag (Ortszeit/19.00 Uhr MEZ). Die Beratungen dürften einige Tage in Anspruch nehmen. Die genauen Regeln zum Ablauf des Verfahrens und ein Zeitplan sollen zum Auftakt veröffentlicht werden. Ex-Präsident Trump wird wegen der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger Anfang Januar "Anstiftung zum Aufruhr" vorgeworfen.

Bei einer Verurteilung im Senat könnte der 74-jährige Ex-Präsident auch für künftige Ämter auf Bundesebene gesperrt werden, was mögliche Pläne für eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2024 durchkreuzen würde. Die für eine Verurteilung notwendige Zweidrittelmehrheit zeichnet sich aber nicht ab: Dafür müssten 17 Republikaner mit den 50 Demokraten stimmen. Eine Abstimmung zu einer Frage zur Zulässigkeit des Verfahrens hatte vorab erkennen lassen, dass wohl nur eine Handvoll Republikaner erwägen, für eine Verurteilung zu stimmen.

Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus hatte die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens am 13. Januar beschlossen - eine Woche nach der Erstürmung des Kapitols während einer Sitzung des Kongresses. Dem damaligen Präsidenten Trump wird vorgeworfen, seine Unterstützer unmittelbar zuvor bei einer Kundgebung zu den Krawallen aufgestachelt zu haben. Er hatte unter anderem gesagt: "Wenn Ihr nicht wie der Teufel kämpft, werdet Ihr kein Land mehr haben."

Trumps Anwälte wiesen die Vorwürfe am Montag erneut zurück und bezeichneten das Verfahren als "verfassungswidrig", wie aus einem 78 Seiten langen Schriftstück hervorging, das die "Washington Post" veröffentlichte. Trump halte kein öffentliches Amt mehr, weswegen der Senat kein Amtsenthebungsverfahren anstrengen könne, erklärten die Anwälte. Die Vorwürfe - die sich auch auf bestimmte Aussagen Trumps stützen - verletzten zudem sein Recht auf freie Meinungsäußerung. Das Verfahren sei ein "politisches Theater" der Demokraten, hieß es.

Der Republikaner Trump kann nicht mehr des Amtes enthoben werden. Die Demokraten argumentieren jedoch, der Ex-Präsident müsse für sein Handeln zur Rechenschaft gezogen werden - auch als Warnung für künftige Präsidenten. Zudem wollen sie eine Ämtersperre erwirken.

Das Impeachment-Verfahren im Senat entspricht einem Prozess, bei dem die Senatoren die Rolle von Geschworenen einnehmen. Die Demokraten forderten Trump auf, unter Eid auszusagen, was seine Anwälte aber ablehnten. Trump wird bei dem Verfahren nicht anwesend sein. Das erste Impeachment gegen Trump wegen der Ukraine-Affäre war vor rund einem Jahr mit einem Freispruch durch den Senat zu Ende gegangen./jbz/DP/nas