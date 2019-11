Zweites europäisches Batteriezell-Konsortium auf dem Weg

BERLIN (Dow Jones)--Das zweite europäische Batteriezellprojekt ist auf den Weg gebracht worden. Die Informationen dazu seien am Donnerstag an die Europäische Kommission zur vorläufigen Notifizierung übersandt worden, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag in Berlin mit. Zehn deutsche Unternehmen sowie Firmen und Forschungseinrichtungen aus weiteren zehn europäischen Mitgliedstaaten nehmen daran mit ihren Vorhaben teil. Die Namen der jeweiligen Konzerne gab das Ministerium nicht bekannt.

Das Wirtschaftsministerium arbeitet derzeit mit der deutschen Industrie an zwei großen Projekten zur Batteriezellinnovation und -fertigung. Die Vorhaben würden in zahlreichen Bundesländern geplant. Profitieren sollen auch Regionen, die vom Strukturwandel betroffen sind.

Das Anfang Oktober bei der Kommission angemeldete Projekt umfasste ein Konsortium um den französischen Peugeot-Hersteller PSA, dessen deutscher Tochtergesellschaft Opel und der Total-Tochter Saft. Weiterhin sind dort Unternehmen aus Belgien, Italien, Polen, Finnland und Schweden beteiligt.

Das Ministerium unterstützt den Aufbau der Batteriezellfertigung mit einer Milliarde Euro. Die Europäische Union hatte 2017 eine Batterie-Allianz gestartet, um den Binnemarkt fit für Elektroautos zu machen.

