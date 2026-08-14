Abel greift bei Alphabet-Aktie zu: So sieht das zweite Berkshire Hathaway-Depot nach Warren Buffett aus
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufer und baut die Alphabet-Position massiv aus. Welche Titel dem Rotstift zum Opfer fielen.
Werte in diesem Artikel
- Alphabet-Position wird zur drittgrößten Beteiligung im Depot
- Bank of America erneut verkleinert, Constellation Brands komplett verkauft
- Erstmals seit Jahren kauft der Konzern per saldo mehr Aktien als er verkauft
Das kürzlich veröffentlichte 13F-Filing zeigt, wie Berkshire Hathaway sein US-Aktienportfolio im zweiten Quartal 2026 umgeschichtet hat. Die Beteiligung an Alphabet wuchs deutlich, während die Position bei Bank of America weiter schrumpfte und der komplette Bestand an Constellation Brands verkauft wurde.
Alphabet-Aktie rückt in die Top drei
Berkshire Hathaway, der inzwischen von Greg Abel geführte Versicherungs- und Beteiligungskonzern mit Sparten in Eisenbahn und Energie, hat seinen Anteil am Google- und YouTube-Mutterkonzern Alphabet im zweiten Quartal 2026 ausgebaut. Damit avancierte die Beteiligung zur drittgrößten Position im Portfolio.
Bank of America verkleinert, Constellation Brands verkauft
Bei Bank of America setzte sich der Abbau fort: Das achte Quartal in Folge wurde diese Position nun reduziert. 2011 hatte Altmeister Warren Buffett 2011 erstmals in BofA-Vorzugsaktien investiert.
Vollständig aufgegeben wurde die anderthalbjährige Beteiligung am Spirituosen- und Weinkonzern Constellation Brands, die im vierten Quartal 2024 aufgebaut worden war und vor der Auflösung weniger als 0,1 Prozent des Portfolios ausmachte.
Erstmals seit Jahren wieder Netto-Käufer
Insgesamt kaufte Berkshire im zweiten Quartal 2026 Aktien im Volumen von 23,5 Milliarden US-Dollar und verkaufte für 3,7 Milliarden US-Dollar, macht einen Netto-Zukauf von 19,8 Milliarden US-Dollar. Damit endete eine 14 Quartale andauernde Phase, in der Berkshire mehr verkauft als gekauft hatte, und der Konzern trat zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren wieder als Netto-Käufer auf. Parallel wurden eigene Aktien im Volumen von 4,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, der größte Quartalsrückkauf seit 2021, gefolgt von weiteren 3,3 Milliarden US-Dollar im Juli. Die Barreserve sank zum 30. Juni entsprechend auf 364,7 Milliarden US-Dollar von 380,2 Milliarden US-Dollar Ende März.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Platz 16: Das Ranking
Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar an Vermögen verwalten, sind nach den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) dazu verpflichtet, vierteljährlich einen Bericht über ihre Investitionen einzureichen. Das geschieht mittels des 13F-Formulars, das im Anschluss öffentlich einsehbar ist. Auch Berkshire Hathaway erfüllt diese Anforderungen: Zum Ende des zweiten Quartals 2026 belief sich das verwaltete 13F-Aktienvermögen der Holding auf rund 299,253 Milliarden US-Dollar. Im folgenden Ranking werden die 15 größten Aktienpositionen aufgeführt, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot. Hierbei handelt es sich um das Portfolio des zweiten Quartals unter der alleinigen operativen Führung des neuen CEOs Greg Abel, nachdem Altmeister Warren Buffett den Chefposten zum 1. Januar 2026 offiziell übergeben hat. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 15: VeriSign
Den Auftakt im Ranking bildete der Domain-Spezialist VeriSign mit einem Gewicht von 0,76 Prozent am gemeldeten US-Portfoliovolumen. Das Management von Berkshire Hathaway nahm in den abgelaufenen drei Monaten keine Transaktionen vor und hielt den Bestand exakt bei 8.989.880 Aktien. Zum Quartalsende belief sich der Gesamtwert dieses Engagements auf rund 2,26 Milliarden US-Dollar.
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Platz 14: Sirius XM
Der Satellitenradio-Anbieter Sirius XM belegt den vierzehnten Rang. Das Team um Greg Abel ließ den Bestand im abgelaufenen Quartal unverändert bei 124.807.117 Anteilsscheinen. Das Medien-Investment verbuchte zum Stichtag einen Marktwert von rund 3,69 Milliarden US-Dollar, was 1,23 Prozent des Gesamtdepots ausmachte.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 13: Delta Air Lines
Ein deutliches Signal setzte Berkshire bei Delta Air Lines. Abel nutzte das zweite Quartal für einen spürbaren Ausbau und kaufte 17.510.544 zusätzliche Papiere hinzu (+43,99 Prozent). Das nunmehr 57.320.000 Aktien umfassende Paket stieg wertmäßig auf knapp 5,37 Milliarden US-Dollar und sicherte sich einen Portfolio-Anteil von 1,79 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
Platz 12: DaVita
Auf dem zwölften Platz ordnete sich der Dialyse-Spezialist DaVita ein. Hier entschied sich Greg Abel für leichte Gewinnmitnahmen und reduzierte die Position um 1.220.376 Anteile (-4,05 Prozent). Die im Depot verbleibenden 28.880.209 Papiere wiesen zum Stichtag einen Marktwert von rund 6,43 Milliarden US-Dollar auf, was einer Portfoliogewichtung von 2,15 Prozent entsprach.
Quelle: sec.gov, Bild: photo-denver / Shutterstock.com
Platz 11: Kraft Heinz
Knapp außerhalb der besten zehn Beteiligungen landete der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz. Bei der Traditionsbeteiligung gab es im Berichtszeitraum keinerlei Bewegungen. Das unveränderte Paket von 325.634.818 Aktien schlug zum Quartalsabschluss mit rund 7,69 Milliarden US-Dollar zu Buche und beanspruchte einen Depot-Anteil von 2,57 Prozent für sich.
Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 10: Alphabet C
Den Sprung in die Top 10 schaffte die stimmrechtlose C-Klasse der Google-Mutter Alphabet. Berkshire kaufte im zweiten Quartal spektakuläre 23.603.218 Aktien hinzu (+658,35 Prozent). Das auf 27.188.433 Papiere angewachsene Paket wies zum Stichtag einen Marktwert von knapp 9,61 Milliarden US-Dollar auf und steuerte einen Portfolio-Anteil von 3,21 Prozent bei.
Quelle: sec.gov, Bild: anchinthamb / Shutterstock.com
Platz 9: Moody´s
Die Kreditrating-Agentur Moody's sicherte sich mit einem Gewicht von 3,73 Prozent im Gesamtdepot den neunten Rang. Abel ließ den Bestand der langjährigen Beteiligung unangetastet bei 24.669.778 Aktien. Zum Quartalsende verbuchte die Position einen Marktwert von etwas mehr als 11,17 Milliarden US-Dollar.
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Platz 8: Chubb
Der Versicherungskonzern Chubb behauptete sich stabil im vorderen Mittelfeld des Portfolios. Das Investment-Team verzichtete auf Umschichtungen und beließ das Engagement bei exakt 34.249.183 Anteilsscheinen. Wertmäßig schlug das Paket zum Stichtag mit 11,67 Milliarden US-Dollar zu Buche, was einem Portfolio-Anteil von 3,90 Prozent entsprach.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: Occidental Petroleum
Einen festen Anker im Energiebereich bildete der Ölförderer Occidental Petroleum (OXY). Auch hier gab es im Berichtszeitraum keine Transaktionen zu vermelden. Berkshire hielt weiterhin 264.941.431 Aktien, die zum Quartalsabschluss einen Marktwert von rund 12,87 Milliarden US-Dollar auf die Waage brachten und 4,30 Prozent aller gemeldeten US-Anlagen ausmachten.
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Platz 6: Chevron
Auf dem sechsten Platz rangierte der zweite große Rohstoffwert im Depot, Chevron. Die Beteiligung verblieb mit 84.375.856 gehaltenen Papieren exakt auf dem Niveau des Vorquartals. Zum Stichtag sicherte sich der Energieriese einen Gesamtwert von knapp 13,99 Milliarden US-Dollar, was eine Portfoliogewichtung von 4,67 Prozent bedeutete.
Quelle: sec.gov, Bild: Lowe Llaguno / Shutterstock.com
Platz 5: Bank of America
Ein Ausrufezeichen setzte Greg Abel bei der Bank of America, allerdings auf der Verkaufsseite. Berkshire setzte den systematischen Abbau fort und trennte sich von 30.230.150 Aktien (-5,89 Prozent). Trotz der Reduzierung verblieben immer noch beeindruckende 483.394.015 Anteilsscheine im Depot, die mit einem Marktwert von rund 27,54 Milliarden US-Dollar einen Depot-Anteil von 9,20 Prozent ausmachten. Damit musste der Finanzwert im Ranking einen Platz abgeben.
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Platz 4: Alphabet A
Einen gewaltigen Kurssprung nach vorne vollzog die A-Klasse von Alphabet. Abel griff hier im zweiten Quartal extrem entschlossen zu und erwarb 24.541.369 zusätzliche Anteile (+45,24 Prozent). Das auf 78.791.167 Titel angewachsene Aktienpaket schoss wertmäßig auf rund 28,16 Milliarden US-Dollar nach oben und sicherte sich ein strammes Depotgewicht von 9,41 Prozent.
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Platz 3: Coca-Cola
Die Bronzemedaille ging an den Getränkekonzern Coca-Cola - ein Meilenstein-Investment, das als Urgestein der Firmengeschichte gilt. Am Bestand von exakt 400.000.000 Aktien änderte die neue Führung erwartungsgemäß überhaupt nichts. Das Traditionspaket verbuchte zum Stichtag einen Marktwert von knapp 32,51 Milliarden US-Dollar und behauptete eine starke Gewichtung von 10,86 Prozent im Gesamtportfolio.
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Platz 2: American Express
Auf dem zweiten Rang behauptete sich das Finanzdienstleistungsunternehmen American Express. Auch bei der Kreditkartengesellschaft verzichtete Abel auf Käufe oder Verkäufe und beließ den Bestand bei 151.610.700 Aktien. Mit einem Marktvolumen von rund 51,28 Milliarden US-Dollar eroberte die Beteiligung einen imposanten Portfolio-Anteil von 17,14 Prozent.
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Platz 1: Apple
Die unangefochtene und gigantische Nummer eins im Reich von Berkshire Hathaway blieb der Tech-Riese Apple. Greg Abel führte die Linie beim absolut größten Portfoliowert fort und hielt die Stückzahl unverändert bei 227.917.808 Aktien. Zum Stichtag belief sich der Marktwert des Megapakets auf atemberaubende 65,95 Milliarden US-Dollar, was dominanten 22,04 Prozent des gesamten US-Depots entsprach.
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