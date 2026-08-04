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Zweites Quartal

Amgen-Aktie etwas fester: Prognose erneut angehoben

Amgen-Aktie etwas fester: Prognose erneut angehoben

Der US-Biotechkonzern Amgen hat nach einem starken zweiten Quartal erneut die Prognose für das laufende Jahr erhöht.

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Beim Umsatz rechnet der im Dow Jones notierte Arzneimittelhersteller jetzt mit einem Anstieg auf 38,2 bis 39,4 Milliarden Dollar, wie er am Dienstagabend in Thousand Oaks mitteilte. Zuvor hatte der Konzern eine Spanne von 37,1 bis 38,5 Milliarden im Visier. Am oberen Ende der Bandbreite würde der Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent steigen.

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Auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie wurde das Unternehmen etwas optimistischer. Experten hatten mit einer Anhebung der Prognose gerechnet. Im nachbörslichen NASDAQ-Handel steigt das Papier 0,23 Prozent auf 390,90 US-Dollar. Die Amgen-Aktie hatte Ende Juli mit 398 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht.

Im zweiten Quartal hingegen übertraf der Konzern die Erwartungen und profitierte dabei vom starken Wachstum gleich mehrerer Kassenschlager wie etwa dem Cholesterinsenker Repatha und dem Osteoporose-Medikament Evenity. Rückgänge bei wichtigen älteren Medikamenten wie etwa dem unter Konkurrenzdruck stehenden Mittel Prolia (Osteoporose) wurden damit mehr als ausgeglichen.

Unternehmensweit legte der Erlös um zehn Prozent auf etwas mehr als 10 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro) zu. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um fünf Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar an. Je Aktie waren dies 6,29 Dollar. Im laufenden Jahr peilt Amgen jetzt bei diesem Wert einen Anstieg auf 22,30 Dollar bis 23,50 (2025: 21,84) Dollar an.

/zb/tav/mis

THOUSAND OAKS (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
28.04.21 Amgen buy Goldman Sachs Group Inc.
28.04.21 Amgen Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.03.21 Amgen buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.21 Amgen Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.12.20 Amgen Sector Perform RBC Capital Markets