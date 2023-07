BMW-Aktie in Grün: BMW hat Absatz in den USA erneut deutlich gesteigert

BYD-Aktie: Tesla-Rivale BYD will in Deutschland mittelfristig bis zu zehn Prozent Elektro-Marktanteil

BMW Aktie News: BMW zieht am Mittwochmittag an

BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag in Grün

GM Takes On Tesla's Powerwall With 3 EV-To-Home Power Solution Bundles

Heute im Fokus

Nordex erhält Auftrag für 12 Turbinen. Südzucker-Konzern erwartet im laufenden Geschäftsjahr höheren operativen Gewinn. Redcare Pharmacy hat in Q2 Wachstum deutlich beschleunigt. Bank of America kündigt Dividendenerhöhung an. Brenntag will Sparten unabhängiger aufstellen. Angebotspreis für thyssenkrupp nucera-Aktien auf 20,00 Euro festgelegt.