Zweites Quartal

Nordex-Aktie in Grün: Windkraftkonzern verzeichnet deutliches Auftragsplus bei stabilen Margen

07:30

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im zweiten Quartal deutlich mehr Bestellungen in die Bücher genommen als ein Jahr zuvor.

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Ohne das Servicegeschäft gingen Aufträge für 3.054 Megawatt Leistung ein, das war knapp ein Drittel mehr, wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag stabil bei 0,97 Millionen Euro je Megawatt Leistung. Kunden bestellten insgesamt 496 Windkraftanlagen für Projekt in zehn Ländern, stärkste Einzelmärkte waren Deutschland, die USA und die Türkei. Nach dem ersten Halbjahr liegen die Orders von Nordex mit 4.923 Megawatt fast 10 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, der Verkaufspreis zog in diesem Zeitraum leicht an. Werbung Im vorbörslichen Tradegate-Handel am Donnerstag legt das Papier zeitweise 0,49 Prozent zu auf 41,30 Euro. /men/stk HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex