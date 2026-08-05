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Zweites Quartal

SUSS MicroTec-Aktie fällt trotzdem: KI-Hype treibt Geschäft weiter an

SUSS MicroTec-Aktie fällt trotzdem: KI-Hype treibt Geschäft weiter an

Der Halbleiterzulieferer SUSS MircoTec profitiert weiter von dem aktuellen Hype rund um Künstliche Intelligenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang auch dank einer großen Order im Jahresvergleich mit 260,7 Millionen auf mehr als das Dreifache. Laut Finanzvorständin Cornelia Ballwießer erreichte das Unternehmen damit einen Rekordauftragsbestand zum Halbjahr. Mit zudem bereits rund 220 Millionen Euro an für 2027 vorgesehenen Auslieferungen verfügen SUSS "über eine deutlich höhere Visibilität als noch vor einem Jahr", sagte die Managerin laut Mitteilung vom Donnerstag. Auch habe sich die Profitabilität im zweiten Quartal wie erwartet verbessert und liege wieder im Zielkorridor für das Gesamtjahr. SUSS bestätigte daher seine 2026er-Ziele.

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Bislang zahlen sich die Buchungen aber erst langsam im operativen Geschäft aus: Der Konzernumsatz ging in den drei Monaten bis Ende Juni um 18 Prozent auf 116,2 Millionen Euro zurück, lag aber deutlich über dem Wert aus dem ersten Quartal dieses Jahres.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach zum Vorjahreszeitraum um gut die Hälfte auf 10,4 Millionen Euro ein. Die entsprechende operative Marge sank um 6,2 Prozentpunkte auf 9 Prozent, im Vorquartal hatte die Profitabilität allerdings nur bei 4,3 Prozent gelegen. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten 6,3 Millionen Euro Gewinn, nach 12,6 Millionen vor einem Jahr.

Via XETRA geht es für die Aktie stellenweise 2,16 Prozent auf 77,00 Euro abwärts.

/tav/mis

GARCHING (dpa-AFX)

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

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DatumRatingAnalyst
22.06.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen DZ BANK
19.06.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.06.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
18.05.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy UBS AG