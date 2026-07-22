T-Mobile US-Aktie tiefer: Neukundenzuwach verlangsamt sich - Telekom-Aktie ausgebremst

Zweites Quartal

23.07.26 13:26 Uhr

Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im zweiten Quartal mehr neue Kunden gewonnen als erwartet.

Unter dem Strich kamen 277.000 Vertragskunden hinzu, wie der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Donnerstag in Bellevue mitgeteilt hat. Das sind zwar 13 Prozent weniger Nettoneukunden als vor einem Jahr, Analysten hatten jedoch mit noch etwas weniger gerechnet. Die an der NASDAQ gelistete T-Mobile US-Aktie gibt im vorbörslichen US-Handel zeitweise um 4,43 Prozent nach auf 182,50 Dollar.

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Die Jahresprognose für den bereinigten freien Barmittelfluss erhöhte der Konzern indessen auf eine Spanne von 18,4 bis 18,8 Milliarden Dollar. Zuvor standen hier noch 18,1 bis 18,7 Milliarden auf dem Zettel. Die anderen Ziele für 2026 wurden bestätigt. So erwartet das Management um Konzernchef Srini Gopalan im laufenden Jahr unter dem Strich weiter 950.000 bis 1,05 Millionen neue Vertragskundenkonten.

Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um 7,9 Prozent auf 22,8 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro). Analysten hatten hier einen Tick mehr erwartet. Der Serviceumsatz verbesserte sich dabei um 8,9 Prozent auf rund 19 Milliarden Dollar. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Core Ebitda) verzeichnete das US-Unternehmen einen Anstieg um 11,7 Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar und damit etwas mehr als am Markt prognostiziert. Unter dem Strich stieg der Gewinn leicht um 0,5 Prozent auf rund 3,2 Milliarden.

So reagiert die Telekom-Aktie

Quartalszahlen von T-Mobile US haben am Donnerstag eine weitere Kurserholung der Aktien der Muttergesellschaft Deutsche Telekom verhindert. Die Erwartungen an den Neukundenzuwachs von T-Mobile US wurden nicht ganz so stark übertroffen, wie dies beim US-Konkurrenten AT&T tags zuvor der Fall gewesen war. Im US-Handel fielen die Papiere von T-Mobile US um 4 Prozent und zogen in Frankfurt die T-Aktien mit runter.

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Nach einer ausgeprägten, dreimonatigen Schwächephase mit einem Kursverlust von fast einem Drittel bis unter 24 Euro hatten sich die Telekom-Anteile im Juli gerade erst wieder gefangen und mit Kursen von mehr als 27 Euro auch wieder über der Unterstützung der vergangenen Monate im Bereich 26 Euro notiert. Am Donnerstagnachmittag kosteten die T-Aktien zuletzt 26,67 Euro, dies war ein Minus von 2,1 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag.

/err/mis

BELLEVUE (dpa-AFX)