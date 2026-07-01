Tesla-Aktie fester: Auslieferungen deutlich gesteigert
Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat im zweiten Quartal überraschend viele Autos ausgeliefert.
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Im Jahresvergleich stieg die Zahl um rund ein Viertel auf 480.126 Wagen, wie Tesla am Donnerstag in Austin (Texas) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 400.000 gerechnet. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten zunächst positiv aufgenommen: Die Tesla-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.
Teslas Produktion lag im zweiten Quartal den Angaben zufolge bei 451.758 Autos und damit ebenfalls höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Die Tesla-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 426,43 US-Dollar. /stw/he
AUSTIN (dpa-AFX)
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