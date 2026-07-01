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Zweites Quartal

Tesla-Aktie fester: Auslieferungen deutlich gesteigert

02.07.26 15:34 Uhr
Tesla-Aktie springt an der NASDAQ nach oben - Überraschend starke Auslieferungen befeuern Rally | finanzen.net

Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat im zweiten Quartal überraschend viele Autos ausgeliefert.

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Im Jahresvergleich stieg die Zahl um rund ein Viertel auf 480.126 Wagen, wie Tesla am Donnerstag in Austin (Texas) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 400.000 gerechnet. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten zunächst positiv aufgenommen: Die Tesla-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.

Teslas Produktion lag im zweiten Quartal den Angaben zufolge bei 451.758 Autos und damit ebenfalls höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Tesla-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 426,43 US-Dollar. /stw/he

AUSTIN (dpa-AFX)

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Bildquellen: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images, Hadrian / Shutterstock.com

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24.06.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2026Tesla NeutralUBS AG
22.06.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.06.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
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03.06.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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