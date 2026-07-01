Tesla-Aktie sackt dennoch ab: Auslieferungen deutlich gesteigert

KI-Nachrichtenüberblick

• Die Tesla-Produktion stieg im zweiten Quartal auf 451.758 Fahrzeuge, ein Plus im Vergleich zum Vorjahr.

• Insgesamt wurden im Jahresvergleich rund 480.126 Wagen produziert, etwa ein Viertel mehr als im Vorjahr und deutlich über den Analystenschätzungen.