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Zweites Quartal

Tesla-Aktie sackt dennoch ab: Auslieferungen deutlich gesteigert

Tesla-Aktie sackt dennoch ab: Auslieferungen deutlich gesteigert

Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat im zweiten Quartal überraschend viele Autos ausgeliefert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Im Jahresvergleich stieg die Zahl um rund ein Viertel auf 480.126 Wagen, wie Tesla am Donnerstag in Austin (Texas) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 400.000 gerechnet. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten zunächst positiv aufgenommen: Die Tesla-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.

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Teslas Produktion lag im zweiten Quartal den Angaben zufolge bei 451.758 Autos und damit ebenfalls höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Tesla-Aktie verliert im NASDAQ-Handel zwischenzeitlich 6,42 Prozent auf 398,01 US-Dollar. /stw/he

AUSTIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images, Hadrian / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.06.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
24.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Tesla Neutral UBS AG
22.06.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.