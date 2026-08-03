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Zweites Quartal

Zalando-Aktie: Gewinn- und Umsatzziele konkretisiert - Wachstum zweistellig

Zalando-Aktie: Gewinn- und Umsatzziele konkretisiert - Wachstum zweistellig

Zalando hat im zweiten Quartal zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Bruttowarenvolumen GMV sowie operativem Gewinn EBIT verzeichnet und dabei vom Beitrag von ABOUT YOU profitiert.

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Die Marge verschlechterte sich leicht wegen der Konsolidierung von ABOUT YOU, das noch nicht das Zalando-Profitabilitätsniveau erreicht hat. Die Zalando-Standalone-Marge habe sich auf 6,6 Prozent im Quartal verbessert.

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Die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr bestätigte der Berliner Online-Modehändler, der im DAX notiert ist, beim Umsatz und Bruttowarenvolumen GMV in der unteren Hälfte der Zielspannen. Beim Gewinnziel verengte Zalando die Zielspannen.

Demzufolge sollen Bruttowarenvolumen bzw Umsatz jeweils in der unteren Hälfte der Spanne 12 bis 17 Prozent steigen, das bereinigte EBIT soll in der Spanne 680 bis 720 Millionen Euro landen anstatt zwischen 660 bis 740 Millionen Euro. Zalando betonte, "die Einschätzung zur Entwicklung im zweiten Halbjahr bleibt unverändert". Beim EBIT erwarte der Konzern "weitere Synergieeffekte, erwartete Vorteile aus der Umstrukturierung des Logistiknetzwerks im zweiten Halbjahr, fortlaufende Effizienzinitiativen sowie starkes Wachstum im margenstarken Partner-, Software- und Retail-Media-Geschäft".

Im zweiten Quartal erwirtschaftete Zalando einen Umsatz von 3,42 Milliarden Euro, 21 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Konsensschätzung lautete auf 3,51 Milliarden Euro und damit etwas mehr.

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Das GMV, das auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform enthält, kletterte um 21 Prozent auf 4,92 Milliarden Euro. Der Konsens lag bei 4,96 Milliarden.

Das bereinigte EBIT legte um 10 Prozent zu auf 204,8 Millionen Euro von 186 Millionen, die Marge verschlechterte sich auf 6,0 Prozent von 6,5, erwartet worden waren 6,0 Prozent. Beim EBIT waren 210 Millionen Euro erwartet worden.

Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von 73,8 Millionen Euro verglichen mit 97 Millionen im Vorjahr.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 Zalando Buy UBS AG
10.07.26 Zalando Market-Perform Bernstein Research
02.07.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG