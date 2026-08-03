Zalando-Aktie mit Kursrutsch: Umsatzerwartungen verfehlt, EBIT-Prognose eingeengt

Zweites Quartal

04.08.26 09:20 Uhr

Zalando hat im zweiten Quartal zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Bruttowarenvolumen GMV sowie operativem Gewinn EBIT verzeichnet und dabei vom Beitrag von ABOUT YOU profitiert.

Die Marge von Zalando verschlechterte sich im zweiten Quartal leicht wegen der Konsolidierung von ABOUT YOU, das noch nicht das Zalando-Profitabilitätsniveau erreicht hat. Die Zalando-Standalone-Marge habe sich dagegen auf 6,6 Prozent im Quartal verbessert.

Werbung

Zalando-Aktie nach Zahlen unter Druck

Bei den jüngst gut gelaufenen Aktien von Zalando zeichnet sich am Dienstag nach Quartalszahlen und angepasster Prognose ein Kursrutsch ab. Im Handel auf XETRA sackte der Kurs um 13,26 Prozent auf 25,25 Euro an. Damit ist ein Teil der seit Mitte Mai verbuchten Kursgewinne wieder dahin.

Der Online-Händler hatte im zweiten Quartal weniger Umsatz erzielt und verdient als erwartet. Die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr bestätigte der Berliner Online-Modehändler, der im DAX notiert ist, beim Umsatz und Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) in der unteren Hälfte der Zielspannen. Beim Gewinnziel verengte Zalando die Zielspanne.

Umsatz und GMV unter Erwartungen

Demzufolge sollen Bruttowarenvolumen und Umsatz jeweils in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent steigen. Das bereinigte EBIT soll in der Spanne von 680 bis 720 Millionen Euro landen, anstatt zwischen 660 und 740 Millionen Euro. Zalando betonte, "die Einschätzung zur Entwicklung im zweiten Halbjahr bleibt unverändert". Beim EBIT erwarte der Konzern "weitere Synergieeffekte, erwartete Vorteile aus der Umstrukturierung des Logistiknetzwerks im zweiten Halbjahr, fortlaufende Effizienzinitiativen sowie starkes Wachstum im margenstarken Partner-, Software- und Retail-Media-Geschäft".

Werbung

Im zweiten Quartal erwirtschaftete Zalando einen Umsatz von 3,42 Milliarden Euro, 21 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Konsensschätzung lautete auf 3,51 Milliarden Euro und damit etwas mehr.

Das GMV, das auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform enthält, kletterte um 21 Prozent auf 4,92 Milliarden Euro. Der Konsens lag bei 4,96 Milliarden Euro.

Das bereinigte EBIT legte um 10 Prozent auf 204,8 Millionen Euro zu, nach 186 Millionen Euro im Vorjahr. Die Marge verschlechterte sich auf 6,0 Prozent von 6,5 Prozent, erwartet worden waren ebenfalls 6,0 Prozent. Beim EBIT waren 210 Millionen Euro erwartet worden. Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von 73,8 Millionen Euro, verglichen mit 97 Millionen Euro im Vorjahr.

Werbung

Analysten sehen durchwachsenes Quartal

Die Zalando-Papiere seien gut gelaufen und obwohl am Markt mit einer Senkung der GMV-Prognose gerechnet worden sei, werde dies dem Kurs heute nicht helfen, kommentierte ein Händler.

Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem durchwachsenen zweiten Quartal des DAX-Konzerns. Hohe Long-Positionen dürften wohl den Kurs belasten.

DOW JONES und dpa (AFX)