Zwiespalt

Zwischen Rüstungs-Euphorie und enttäuschenden Geschäftszahlen: Die Heidelberger Druck-Aktie setzt ihre volatile Achterbahnfahrt fort.

• Anleger zwischen Euphorie und Skepsis

• Einstieg in den Rüstungssektor trifft auf enttäuschenden Geschäftsbericht

• Achterbahnfahrt geht weiter



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Drohnen-Fantasie startet Rally

Die Aktie von Heidelberger Druck erlebte in der vergangenen Woche eine Renaissance an der Börse, die maßgeblich durch den Einstieg in den Rüstungssektor getrieben wurde. Auslöser für den massiven Kursanstieg von zeitweise über 50 Prozent war die Bekanntgabe einer Kooperation mit dem US-Unternehmen Onberg Autonomous Systems. Durch dieses Gemeinschaftsunternehmen positioniert sich der traditionelle Druckmaschinenhersteller im Wachstumsmarkt der Drohnenabwehr, was bei Anlegern enorme Fantasie weckte.

Operative Ernüchterung nach Geschäftsbericht

Auf die rüstungsgetriebene Euphorie folgte jedoch prompt die Rückkehr zur operativen Realität des Kerngeschäfts. Trotz der neuen Perspektiven im Verteidigungssektor sorgte eine Gewinnwarnung für einen herben Stimmungsdämpfer und setzte die Aktie unter erheblichen Druck. Heidelberger Druck musste einräumen, dass die gesteckten Ergebnisziele für das am 31. März abgelaufene Geschäftsjahr nicht erreicht werden konnten. Insbesondere die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 6,6 Prozent hinter der ursprünglichen Prognose von 7,1 Prozent zurück. Diese Verfehlung der Profitabilitätsziele signalisiert eine anhaltende Margenschwäche im angestammten Druckmaschinengeschäft, was viele Investoren dazu veranlasste, ihre kurzfristigen Gewinne zu realisieren.

Achterbahnfahrt setzt sich fort

Nachdem im heutigen Handel erneut Aufschläge verzeichnet werden, setzt sich das volatile Wechselspiel zwischen der langfristigen Hoffnung auf das neue Rüstungsstandbein und der kurzfristigen Skepsis gegenüber der Profitabilität des Gesamtkonzerns somit weiter fort.

Im XETRA-Handel geht es für die Heidelberger Druck-Aktie zeitweise um 3,78 Prozent nach oben auf 1,54 Euro.

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Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net