Zwischen Andrang und Zweifel

Sechsfach überzeichnet, Indexfonds als Pflichtkäufer: Die Anthropic-Aktie hat vor dem Start kräftigen Rückenwind, doch hinter der Bewertung steht eine offene Rechnung.

• Für Privatanleger bleibt unklar, ob sie beim Start Aktien erhalten, da die Zuteilung begrenzt ist und kurzfristig die Nachfrage sowie Indexaufnahmen den Kurs beeinflussen, langfristig hängt der Erfolg vom nachhaltigen Wachstum ab.

• Analysten sind uneinig, ob die Umsätze und das Wachstum die hohe Bewertung rechtfertigen, da das Unternehmen im ersten Jahr bereits 33,2 Milliarden US-Dollar Umsatz ausweist, aber offene Verpflichtungen bestehen.

• Anthropic plant einen Börsengang mit einer Bewertung von bis zu 1,5 Billionen US-Dollar, wobei das Orderbuch deutlich überzeichnet ist und bestehende Investoren bevorzugt werden.

Indexfonds und Kleinanleger könnten den Start der Aktie prägen

Analysten streiten, ob der Umsatz die Bewertung trägt

Zugeteilt wird offenbar zuerst an bestehende Geldgeber

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Anthropic will beim Börsengang laut Reuters bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar erlösen, der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll am 19. November 2026 beginnen. Das Orderbuch ist offenbar deutlich überzeichnet, doch Bewertung, Zeitpunkt und gewaltige Verpflichtungen spalten die Analysten. Für Anleger zählt, was Nachfrage und Indexkäufe für den Start bedeuten.

Anthropic startet mit hoher Bewertung

Anthropic bietet 825 Millionen Aktien an, wie das Unternehmen am 10. November mitteilte. Der Ausgabepreis liegt bei 83 US-Dollar je Aktie, die Erlöse aus den Verkäufen von Altaktionären gehen nicht an Anthropic. Laut Reuters fließen zusätzlich 26 Milliarden US-Dollar aus einer Privatplatzierung bei Ankerinvestoren wie Alphabet, NVIDIA und AMD zu.

Voll verwässert liegt die Bewertung bei bis zu 1,5 Billionen US-Dollar und damit leicht unter den Erwartungen mancher Investoren. Unverwässert entspricht die Spanne rund 1 Billionen US-Dollar, die letzte Finanzierungsrunde im Mai 2026 bewertete Anthropic mit 965 Milliarden US-Dollar. Das Bewertungsmaß hängt damit stark von der Berechnungsbasis ab. Ob die Spanne angemessen ist, entscheidet sich deshalb weniger am Ausgabepreis als an der gewählten Basis.

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Nachfrage und Indexkäufe prägen den Start

Das Orderbuch ist laut Bloomberg rund sechsfach überzeichnet, die Banken haben allerdings signalisiert, dass Anthropic bestehende Geldgeber bevorzugt. Manche Interessenten erhalten daher kleinere Zuteilungen, Details können sich noch ändern. Vanda Research erwartet für den ersten Handelstag Netto-Käufe von Kleinanlegern über rund 250 Millionen US-Dollar, doppelt so viel wie beim SpaceX-Börsengang.

Hinzu kommt ein Indexeffekt: Laut Reuters soll Anthropic binnen 5 bis 15 Tagen nach dem Listing in mindestens sechs große Indizes aufgenommen werden, darunter der Nasdaq 100. Intropic schätzt die passive Nachfrage auf rund 28 Prozent der angebotenen Aktien. In den ersten Wochen bestimmen demnach eher erzwungene Käufer den Kurs als Käufer aus Überzeugung. Carsten Hesse von Berenberg nennt den Fall ein Spiegelbild des SpaceX-IPOs. Die Nachfrage trägt den Start also von mehreren Seiten, sagt aber wenig darüber, wie sich die Aktie nach dem Auslaufen dieser Käufe schlägt.

Umsatz wächst rasant, Verpflichtungen wiegen schwer

Anthropic weist im Börsenprospekt für die ersten neun Monate 2026 einen Umsatz von 33,2 Milliarden US-Dollar aus, nach 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Zugleich warnt das Unternehmen dort selbst, dass sich das Wachstumstempo nicht halten lässt. Die annualisierte Umsatzrate lag Ende Oktober 2026 bei 81 Milliarden US-Dollar.

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Wie weit die Bewertung trägt, beurteilen Häuser unterschiedlich. Morningstar-Analyst Malik Ahmed Khan sieht den fairen Wert in einer Studie vom 11. November bei 92 US-Dollar je Aktie, 24 Prozent über der Mitte der Spanne. Barron's hält den Preis für vertretbar, weil er dem 12- bis 13-fachen der Umsatzrate entspricht, Apple und Microsoft liegen beim Zehnfachen. Tech-Analyst Patrick Moorhead fragt am selben Tag, ob diese Umsatzrate Verpflichtungen von gut 900 Milliarden US-Dollar tragen kann. Renaissance Capital hält den Zeitpunkt wegen der Kursverluste im KI-Sektor seit den US-Midterms für ungünstig. Belegtes Wachstum steht damit neben offener Tragfähigkeit der Verpflichtungen, und die Bewertung hängt an Annahmen über die weitere Entwicklung.

Was der Anthropic-Börsengang für Anleger bedeutet

Für Privatanleger stellt sich zuerst die Frage, ob sie überhaupt zum Ausgabepreis zum Zug kommen. Bei einem mehrfach überzeichneten Orderbuch und bevorzugten Altinvestoren dürften Zuteilungen über die Depotbanken knapp ausfallen. Wer leer ausgeht, kauft erst an der Nasdaq, und zwar in einer Phase, in der Kleinanleger und Indexfonds den Kurs stärker bewegen als die Geschäftszahlen.

Sinnvoll ist deshalb, zwei Zeithorizonte getrennt zu betrachten. Kurzfristig hängt die Anthropic-Aktie an Nachfrage und Indexaufnahmen, deren Effekt nach einigen Wochen ausläuft. Langfristig zählt, ob Anthropic das Wachstum so weit hält, dass Bewertung und Verpflichtungen tragfähig bleiben. Aussagekräftiger als der erste Handelstag sind daher die ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen. Bis dahin bleibt eine frisch gelistete Einzelaktie mit Billionenbewertung ein konzentriertes Risiko im Depot.

Die erfolgte Preisfestsetzung über der anvisierten Spanne mit 83 US-Dollar spricht für eine robuste Nachfrage der großen Investoren. Zugleich wird sich dann zeigen, wie viele Aktien tatsächlich bei Privatanlegern landen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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