ABOUT YOU-Aktie knickt ein: ABOUT YOU vermeldet noch größeren Verlust als erwartet - Kostensenkungen angekündigt

Mit einem Minus von zeitweise 3,47 Prozent auf 5,85 Euro knüpfen die ABOUT YOU-Aktien im XETRA-Handel an den gestrigen Rückschlag nach einer mehrtägigen Erholung an und zählten zu den größten Verlierern im Nebenwerte -Index SDAX

Dies gilt auch für den bisherigen Jahresverlauf mit einem Kursrückgang von mehr als 70 Prozent. Charttechnisch nähern sich die Papiere nun wieder der als kurzfristiger Kursindikator wichtigen 21-Tage-Linie, über die sie dank ihrer zwischenzeitlichen Erholung jüngst noch geklettert waren.

Angesichts der flauen Verbraucherstimmung und der unerwartet schwachen Ergebnisse will der Zalando-Konkurrent die Marketingausgaben künftig strengeren Renditezielen unterwerfen und die Kosten für Werbeinhalte und Medien senken. Die im September mit den vorläufigen Quartalszahlen gesenkten Jahresprognosen bestätigte das Unternehmen.

Nach der Gewinnwarnung habe es kaum Überraschungen gegeben, schrieb JPMorgan-Analystin Georgina Johanan in einer ersten Reaktion. Angesichts schwieriger Aussichten für die Branche sieht sie bei der Aktie keinen Grund zum Einstieg.

ABOUT YOU wurde 2013 gegründet und ist seit Juni vergangenen Jahres an der Börse notiert. Der Ausgabepreis hatte damals 23 Euro je Anteil betragen. Für die Anleger war der Börsengang ein Flop, auch wenn der Kurs in den ersten Handelstagen bis auf fast 27 Euro geklettert war. Seitdem ging es für das Papier aber fast stetig nach unten - bisheriger Tiefpunkt waren die Ende September erreichten 4,77 Euro. Aktuell ist das Unternehmen rund eine Milliarde Euro wert.

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABOUT YOU Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABOUT YOU Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABOUT YOU

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com