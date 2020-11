Neue Impfstoff-Hoffnung schiebt DAX immer weiter ins Plus - SDAX erklimmt neuen Rekord

Der DAX begann die Montagssitzung 0,72 Prozent stärker bei 13.170,52 Punkten und gewinnt auch weiter hinzu. Aktuell legt der deutsche Leitindex 1,40 Prozent auf 13.259,84 Zähler zu.

Neue Corona-Impfstoff-Hoffnung: Profiteur diesmal Moderna

Am Mittag sorgte die Nachricht, dass der US-Konzern Moderna ebenfalls positive Studiendaten zu einem möglichen COVID-19-Impfstoff zu vermelden hat, noch einmal für einen extra Boost. Der RNA-Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Vorgaben stützen

In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Freitag anfängliche Gewinne im Handelsverlauf kontinuierlich ausgebaut. Auch in Japan, Seoul oder an den Festlandbörsen in China ging es am Morgen wieder bergauf. Dem folgt der DAX nun mit Kursgewinnen. Messen kann er sich nun wieder mit dem Hoch von 13.297 Punkten, das er vor einer Woche wegen der aufkommenden Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff erreicht hatte.

Freihandelsabkommen sorgt in Asien für Aufwind

In Asien sorgte derweil das größte Freihandelsabkommen der Welt für Gesprächsstoff. Dieses hat China mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten geschlossen. An der Börse von Shanghai stiegen die Kurse daraufhin. Daten aus dem Einzelhandel und der Industrie Chinas deuten zudem auf eine Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock zum Jahresanfang hin.

SDAX markiert neues Rekordhoch

Als erster Index aus der DAX-Familie erklimmt der SDAX nach dem Kursabsturz im Frühjahr ein Rekordhoch. Während er im Frühjahr unter dem Eindruck der ersten Welle der Corona-Pandemie bis auf sein Jahrestief bei 7.841,39 Punkten gefallen war, notiert er heute im Hoch knapp 70 Prozent höher bei 13.312,97 Punkten. Mit Unternehmen wie global_fashion_group, ZEAL Network oder auch zooplus sind einige Unternehmen in dem Index vertreten, die von dem "Stay at Home" der vergangenen Monate profitierten.

Wenig Impulse von Unternehmensseite

Mit Blick auf deutsche Einzelwerte herrscht zum Wochenbeginn Ruhe, und auch die Saison der Quartalsberichte nähert sich ihrem Ende. Dermapharm hatte vorbörslich Zahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht. Papiere des Portalbetreibers Scout24 rücken in den Fokus, nachdem Goldman Sachs die Kaufempfehlung gestrichen hat.

