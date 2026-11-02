DAX 26.007 +0,7%ESt50 6.184 +0,9%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,31 +0,4%Nas 25.776 +1,3%Bitcoin 69.378 -1,0%Euro 1,1201 -0,0%Öl 106,1 -9,8%Gold 3.959 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Zwischenstopp

Wizz Air-Aktie im Plus: Bombendrohung erzwingt Zwischenlandung in Budapest

Wizz Air-Aktie im Plus: Bombendrohung erzwingt Zwischenlandung in Budapest

Nach einer Bombendrohung gegen einen Wizz-Air-Flug aus London hat die betroffene Maschine einen ungeplanten Zwischenstopp in Budapest eingelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wizz Air
11.66 EUR -0.24 EUR -2.02 %
Charts | News | Analysen

Das Flugzeug, das nach Sofia unterwegs war, wurde am Flughafen der ungarischen Hauptstadt durchsucht, wie Wizz Air dem ungarischen Nachrichtenportal "24.hu" mitteilte.

Werbung

Die Bombendrohung habe das Cockpit der Maschine beim Durchfliegen des bosnischen Luftraums erreicht, hieß es in den Medienberichten weiter. Der Pilot habe sich infolgedessen für eine außerplanmäßige Landung in Budapest entschieden. In welcher Weise die Bombendrohung übermittelt wurde, war zunächst unklar. Zwei Kampfflugzeuge der ungarischen Luftwaffe stiegen auf, um das Flugzeug vom Eintritt in den ungarischen Luftraum bis zur Landung zu eskortieren, teilte Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi auf seiner Facebook-Seite mit.

In London notiert die Wizz Air-Aktie zeitweise 4,87 Prozent stärker bei 10,23 Pfund.

/gm/DP/men

BUDAPEST (dpa-AFX)

Bildquellen: Wizz Air, Wizz Air

Werbung

Wizz Air Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wizz Air nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.06.25 Wizz Air Sector Perform RBC Capital Markets
20.12.23 Wizz Air Outperform RBC Capital Markets
07.12.23 Wizz Air Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.07.23 Wizz Air Hold Deutsche Bank AG
14.06.23 Wizz Air Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.