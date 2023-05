Zivilisten bei israelischem Angriff im Gazastreifen getötet

- von Nidal al-Mughrabi

Gaza (Reuters) - Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind am Dienstag nach palästinensischen Angaben drei hochrangige Kommandeure des Islamischen Dschihad sowie zehn Zivilisten getötet worden.

Unter den Todesopfern seien auch vier Kinder, sagten Palästinenser-Vertreter. Das israelische Militär erklärte, drei Top-Kommandeure der Extremistenmiliz ins Visier genommen zu haben. Es habe sich um eine "präzise" Operation gehandelt. Der Islamische Dschihad kündigte Vergeltung an. In israelischen Städten nahe des Gazastreifens wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Außenminister Eli Cohen brach einen Besuch in Indien ab.

Palästinensern zufolge kamen die Angriffe überraschend und zielten auf Wohngebiete. Ein Sprecher der israelischen Armee sagte, Berichte über Opfer unter Zivilisten würden geprüft. "Wir wissen von einigen Kollateralschäden und wir werden im Laufe es Tages mehr erfahren." Bei dem Einsatz mit 40 Jets seien vor Sonnenaufgang militärische Einrichtungen des Islamischen Dschihad und Produktionsstätten für Waffen ins Visier genommen worden. Der Zeitpunkt des Einsatzes habe sich aus Geheimdiensterkenntnissen und den Wetterbedingungen ergeben. Der Islamische Dschihad bestätigte den Tod dreier Kommandeure und schwor Rache. "Die Besatzung (Israel) muss jeden Moment und überall mit einer Reaktion rechnen", sagte ein Sprecher.

Die israelische Bevölkerung nahe des Gazastreifens wurde von den Behörden aufgefordert, sich in der Nähe von Luftschutzbunkern aufzuhalten. Einige Straßen wurden gesperrt. "Jeder Terrorist, der israelische Bürger verletzt, wird dies bereuen", sagte der israelische Verteidigungsminister Joaw Galant. Das Militär erklärte, Galant habe der Einberufung einiger Reservisten zugestimmt. Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie Raketenabwehrsysteme in Stellung gebracht wurden.

Das Ausmaß der palästinensischen Reaktion dürfte maßgeblich davon abhängen, ob die im Gazastreifen herrschende Hamas sich daran beteiligt. Hamas-Chef Ismail Hanijeh erklärte: "Die Ermordung von Anführern wird der Besatzung (Israel) keine Sicherheit, sondern mehr Widerstand bringen." Der Islamische Dschihad ist in dem Gebiet am Mittelmeer die zweitstärkste bewaffnete Gruppe. Die vom Iran unterstützte Miliz wird in vielen westlichen Ländern als terroristisch eingestuft. Sowohl die Hamas als auch der Islamische Dschihad haben sich die Zerstörung Israels auf die Fahnen geschrieben.

Seit Monaten schon ist eine neue Eskalation des bereits seit Jahrzehnten andauernden Nahost-Konflikt zu beobachten. Das israelische Militär führt verstärkt Razzien in den besetzten Gebieten durch, in Israel kam es wiederholt zu Angriffen durch Palästinenser. Seit Anfang des Jahres starben in dieser Gewaltspirale mehr als 100 Palästinenser sowie mindestens 19 Israelis und Angehörige anderer Staaten.

Die Palästinenser-Regierung verurteilte den israelischen Angriff und erklärte, nur eine politische Verhandlungslösung könne Sicherheit und Stabilität bringen. Auch Ägypten kritisierte das Vorgehen Israels. Es laufe den Grundsätzen des Völkerrechts und internationaler Resolutionen zuwider. Ägypten hat seine Kontakte sowohl zu Israelis als auch Palästinensern in der Vergangenheit genutzt, um Feuerpausen zu vermitteln.

In Israel kam der Angriff Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zugute. Die rechtsextreme Partei Jüdische Kraft in Netanjahus Koalition kündigte an, ihren Boykott von Parlamentsabstimmungen aufzugeben. Sie hatte damit ein nach ihrer Ansicht zu laxes Vorgehen im Gazastreifen kritisiert.

