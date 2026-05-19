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Zydus Wellness legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

20.05.26 06:35 Uhr

Zydus Wellness gab am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,09 INR, nach 5,40 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,60 Prozent auf 14,85 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5,20 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 14,82 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Zydus Wellness ein EPS von 10,90 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,09 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 39,61 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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