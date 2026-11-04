Zydus Wellness vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Zydus Wellness präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zydus Wellness ein EPS von -1,660 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 11,27 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,51 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,267 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 11,09 Milliarden INR erwartet worden war.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zydus Wellness
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zydus Wellness
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen