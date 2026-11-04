Zydus Wellness vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

04.11.26 06:35 Uhr

Zydus Wellness präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zydus Wellness ein EPS von -1,660 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11,27 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,51 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,267 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 11,09 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion Finanzen.net