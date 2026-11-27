ZYUS Life Sciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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ZYUS Life Sciences hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ZYUS Life Sciences ein EPS von -0,050 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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