CORESTATE begibt 300 Mio. Euro Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 3,50%, Kapitalstruktur weiter optimiert

Die CORESTATE Capital Holding S.A., ein vollintegrierter Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg, hat eine Unternehmensanleihe begeben. Das Volumen von 300 Mio. Euro wurde dabei vollständig bei institutionellen Anlegern platziert. Bei der fünfjährigen Laufzeit beträgt der jährliche Kupon 3,50%.



CFO Lars Schnidrig: „Die erfolgreiche Platzierung in einem volatilen Marktumfeld spiegelt das Vertrauen des Kapitalmarkts in unser nachhaltiges Geschäftsmodell wider und ermöglicht uns, die Refinanzierungskosten weiter zu reduzieren und unsere Kapitalstruktur zu optimieren. Der Zugang zum Anleihemarkt bildet zudem einen weiteren wichtigen Baustein in der Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie.“ Die Einnahmen werden zur günstigeren Refinanzierung bestehender Darlehen und zur Fortführung der Wachstumsstrategie verwendet.









(Logo: © CORESTATE Capital Holding)









