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EUREX/Bund-Future im Verlauf leicht erholt

DOW JONES--Der Bund-Future kann sich am Montag im Verlauf von seinem frühen Tagestief leicht erholen. Belastend wirkt der Preissprung bei den Energiepreisen, der für eine anhaltend hohe bis leicht steigende Inflation spricht. Auch wenn die EZB am Donnerstag die Leitzinsen bestätigen dürfte, wird mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen per September am Terminmarkt gerechnet.

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Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 31 Ticks auf 124,74 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,78 Prozent und das Tagestief bei 124,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.577 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 16 Ticks auf 113,94 Prozent.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 02:49 ET (06:49 GMT)