EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

22.07.26 09:03 Uhr

DOW JONES--Im Bund-Future setzt sich am Mittwochvormittag die jüngst gesehene Schwächetendenz fort. Dies dürfte zum Teil den hohen Energiepreisen geschuldet sein, die für eine anhaltend hohe Inflation in naher Zukunft sprechen und damit Zinserhöhingsspekulationen schrüen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 124,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,58 Prozent und das Tagestief bei 124,43 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.387 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 9 Ticks auf 113,81 Prozent.

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DJG/thl/gos

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July 22, 2026 03:03 ET (07:03 GMT)